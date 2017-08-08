Городская среда: как байкеры мешают горожанам спать по ночам

С наступлением лета количество раздражителей в жизни белорусов резко увеличивается. Вместе с нестерпимой духотой, мешающей нормально выспаться, приходят надоедливые комары и дерзкие мотоциклисты, чей оглушительный рык моторов способен лишить покоя даже привыкших к шуму любителей военных парадов.

Что мешает нам жить в городе? У каждого наберется немаленький список частных претензий: хаотическая стоянка во дворе, не в меру шумные соседи, переполненный детский сад или отсутствие пандуса для детской коляски… Новый проект Sputnik "Городская среда" каждую среду будет рассказывать об этих наших маленьких трудностях и о том, есть ли возможность их устранить. Если у вас есть материал для "Городской среды" — пишите на office@sputnik.by , и мы разберемся, есть ли выход из создавшейся ситуации.

От оглушительного "врумм" просыпается весь дом

Байкеры давно превратились в головную боль для белорусской столицы. Гоняют обладатели железных коней в основном по крупным улицам и проспектам города, предпочитая не заезжать в самый центр, где их за превышение скорости могут поймать сотрудники ГАИ. Пользователи байнета охотно делятся опытом столкновения с нарушителями уличной тишины. Мы приведем несколько таких историй.



© Sputnik / Елена Васильева Опрос Sputnik: мешают ли байкеры на дорогах в Минске

Дарья живет в квартире, чьи окна выходят на улицу Притыцкого. Это одна из главных магистралей Минска, и гул транспорта здесь является неизбежным злом. "Это южная сторона, летом никуда не скрыться, поэтому окна приходится держать открытыми и слышать все, что происходит на проспекте", — поясняет Дарья.

К внешнему шуму девушка уже привыкла, а вот к раскатистому реву байкеров — нет. "Они ездят под окнами не только днем, но и ночью. Их трели особо радуют слух, когда от прекрасного "врумм" просыпается весь дом. Моя реакция на такое "вторжение", разумеется, негативна. В особо тяжелых случаях от негодования меня начинает трясти, как приснопамятную панночку из советского фильма "Вий". Проклятия, как водится, прилагаются", — жалуется собеседница Sputnik.

По ее словам, истерика постепенно сменилась здоровым цинизмом и вполне конкретным предложением к знакомым и незнакомым мотоциклистам.

"Надо ввести "тихий час" с 2:00 ночи до 4:00 утра на улице. Уважаю чужие увлечения, но гул моторов 24 часа в сутки — это уже перебор", — сетует Дарья.

Хватает лихачей и на проспекте Победителей. Проживающая в этом районе Жанна говорит, что ежедневно просыпается в два часа ночи от рева гоняющих мотоциклов. "Они так развлекаются — ездят табунами, и плевать хотели на всех, кого разбудили. Да, это их образ жизни, им нужен адреналин. А почему за счет нашего спокойствия? Едьте за город, там гоняйте хоть до скорости света", — негодует женщина. В то же время она говорит, что бороться с мотоциклистами пока не пыталась.

Жители проспекта Дзержинского чаще обращаются в ГАИ, но безрезультатно. Юрий, проживающий рядом с перекрестком Космонавтов — Дзержинского, рассказал, что байкеры терроризируют местность начиная с 2014 года, когда закончилось строительство метро "Малиновка" и заблокированную магистраль открыли для движения.

"Когда загорается зеленый свет, они поднимают машины на заднее колесо и так едут от улицы Космонавтов до Есенина. Перед стартом, разумеется, как следует прогазовываются — а глушители с "прямотоком" дают очень много шума", — говорит собеседник агентства.

Юрий снял на мобильный телефон, как это происходит. На видео сразу 17 любителей экстремального вождения около часа ночи массово стартуют с перекрестка.

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И такое представление происходит за ночь по нескольку раз. По словам Юрия, интенсивное движение выпадает на выходные дни: с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. "И так с 12 и до 3 ночи, и ездят сразу несколько компаний. Единственный выход — это только покинуть город, потому что других вариантов нет", — считает он.

Улицы пустые, вот и гоняют

Сперва может показаться, что от полуночных экстремалов страдают лишь минчане, но на деле выходит совсем иначе — проблема стала актуальной для людей из разных городов. Проживающий в центре Могилева Денис признается, что "мотоциклетная" проблема возникла пять лет назад и не исчерпана до сих пор. "Сейчас катаются компаниями по 7-10 мотоциклов, и, конечно, такой эскорт производит приличный шум, который днем еще терпим, но не ночью".

Заезды начинаются с восьми часов вечера и продолжаются до часа ночи. Когда могилевчане стали жаловаться, местное ГАИ установило знаки, ограничивающие движение транспорта с десяти вечера до семи утра, на Первомайской и еще на паре улиц в центре города. Со слов Дениса, эти знаки игнорируются.

"Очень часто слышу и вижу, как ребята проносятся по проспектам и улицам значительно позже. Я за свободу передвижения — кто хочет, тот туда и ездит, но нужно понимать, что есть люди, которые отдыхают в это время. У этих мотоциклистов нет никакой этики поведения. Есть совсем отмороженные ребята, которые на критику не реагируют, но байкеры постарше стараются шуметь вдали от жилых кварталов", — рассуждает собеседник агентства.

Далеко не все испытывают негатив в отношении к мотоэкстерамалам. Одни их жалеют, оправдывая их хулиганские выходки желанием самоутвердиться, другие видят в царящем шуме дух большого города.

"Они хотя бы движение городу придают, иначе мы бы тут вообще заснули навечно. Но это мое мнение, у меня окна не выходят на проспект, где они гоняют, так что особенного дискомфорта не ощущаю", — иронично замечает минчанин Алексей.

Он считает, что проблема во многом надумана. "Шум затрагивает только несколько улиц в центре, и то только тех жителей, чьи окна выходят на них. У нас небольшой город, с девяти вечера движения уже нет, все спят. Улицы пустые, вот и гоняют".



© Sputnik/ Александр Кривошеев, Сергей Пушкин Ночное столкновение скорой и мотоцикла в Минске: кадры с места ДТП

Петиционная борьба

Не все горожане готовы терпеть дискомфорт — многие из них пишут обращения в администрацию Минска, а также в Управление ГАИ. На веб-платформе "Удобный город", где граждане коллективно создают и собирают подписи под письмами в государственные органы и организации, обнаружилось несколько петиций, созданных в прошлом году и посвященных проблеме городских байкеров. Одна из них касалась измерения шума транспортных средств в черте города, другая — установки дорожного знака, ограничивающего движение мотоциклов в ночное время суток, в районе площади Якуба Коласа.

Самым популярным стало обращение , отправленное Валерией в Главное управление МВД в августе 2016 года, в котором она просила ввести административную ответственность за коллективные заезды мотоциклистов в ночное время.

"Прошу провести изучение возможности внесения в Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь статьи о запрете коллективных (двух и более) заездов по городским магистралям мотоциклистов в ночное время (с 22-00 по 06-00 часов), с закреплением санкции в виде штрафа от 20 базовых величин и лишения права управления транспортным средством соответствующей категории на срок до одного года в случаи повторности, для каждого из участников коллективного заезда", — говорится в петиции, которую подписали более 60 человек.

Во всех трех случаях дальше проведения проверок и отправленных рекомендаций дело не пошло.