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Лукашенко поздравил газету "Звязда" со 100-летним юбилеем

09.08.2017 09:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг – Sputnik. Президент Беларуси поздравил редакцию белорусской газеты "Звязда" со 100-летним юбилеем выхода в печать первого номера этого издания, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

"Основанная в непростое время потрясений и перемен в августе 1917 года "Звязда" стала настоящей летописью жизни белорусского общества. Ее история неразрывно связана с историей Беларуси и нашего народа. Через газету родной язык доходит до каждого сердца", – говорится в поздравлении.

В телеграмме Лукашенко особо отмечается, что газета находила своего читателя даже в годы Великой Отечественной войны – газета издавалась минским подпольем и в партизанском отряде.

"Печатное слово призывало людей к борьбе с захватчиками, придавало уверенность и силы. Недаром после войны "Звяздзе" посвятили четыре памятника – уникальный случай, который ярко свидетельствует о значимости газеты для белорусов", – подчеркнул Лукашенко.

В текущем году у "Звязды" двойной юбилей – в 1927 году газета стала издаваться на белорусском языке.

 
Теги: Минск
 
 
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В поздравительной телеграмме особо отмечается, что издание находило своего читателя даже в годы войны.

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