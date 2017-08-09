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Милиция запускает интернет-проект "#Наркоконтроль"

09.08.2017 11:06 — Новости Общества | БелТА  
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Милиция запускает интернет-проект "#Наркоконтроль"

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД совместно с ГУВД Мингорисполкома объявляет старт проекта под рабочим названием "#Наркоконтроль". Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Проект начинает работу для оказания помощи тем, кто попал в плен наркотической зависимости и хочет, но не может вырваться из сетей наркомании. Отправив (при желании - анонимно) сообщение об известной вам проблеме в сфере наркоторговли и нравов, вы поможете установить преступников и пресечь их деятельность.

В рамках проекта принимаются сообщения о фактах изготовления, реализации и хранения наркотических веществ, лицах, допускающих немедицинское употребление нарковеществ, а также сообществах в интернете, рекламирующих продажу наркотиков либо склоняющих к их употреблению.

Кроме того, можно направлять всю имеющуюся информацию о преступлениях в сфере нравственности и торговли людьми, в том числе если детям или подросткам угрожает опасность столкнуться с педофилом.

Сообщения можно посылать на электронный почтовый ящик narkokontrolby@gmail.com либо оставлять на сайте интернет-проекта "Перехват" с пометкой #Наркоконтроль. Все обращения будут изучаться сотрудниками подразделений наркоконтроля. О результатах принятых мер к нарушителям закона можно будет узнать в СМИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД совместно с ГУВД Мингорисполкома объявляет старт проекта...

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