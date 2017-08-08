Собаки терроризируют жителей деревни в Воложинском районе

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Оскалится как шакал и рычит, рассказывает жительница деревни Пугачи Воложинского района Анна Протасевич о своих встречах с черно-рыжим псом, который большую часть времени проводит на "объекте" — огороженном бывшем карьере. Раньше здесь брали песок для нужд сельхозпредприятия, сейчас ОДО "Экология города" пытается вернуть этим землям первоначальный вид, рекультивирует их.



© Sputnik / Виктор Толочко Анна Протасевич на своем участке

На Анну Ивановну пришлые собаки рычали уже как минимум дважды. Ее дом стоит на краю Пугачей. И от нее до бывшего карьера несколько сотен метров. Пока у нее во дворе жила собака и стоял забор, проблем с "пришельцами" не было, но месяц назад собака пропала, а забор демонтировали. Планируют ставить новый.



© Sputnik / Виктор Толочко Дом стоит на краю деревни

"Пару недель назад в воскресенье пошла закрывать теплицы, а котики за мной идут. Одна была на трех лапках, из приюта внучка взяла. Только набрала воды полить огурцы, вылила одну кружку, другую… И тут слышу крик-визг. Поняла: собака и кошка сцепились. Бросила ведро, выбегаю, а их тут трое. Стала кричать "пошли вон, пошли вон". Черная собака стала убегать, серая смотрит, а эта черная с желтыми ушами и лапами оскалилась как шакал и рычит. Понимаю, нападут же. Стала кричать матом. Они же слышат мат от мужиков на карьере… в общем, она встрепенулась и отвернулась. И трусцой побегла", — рассказывает Анна Ивановна.

Кошку собаки тогда загрызли. А Анна Ивановна позвонила в милицию.

Грызут кур, рычат на людей

В милиции Протасевич выслушали, обещали разобраться, но предупредили, что принять меры могут только в отношении людей. Иными словами, если у собак есть хозяева, то их привлекут к ответственности, если собаки бездомные, то милиция в данном случае бессильна. В этом случае нужно звонить в службу ЖКХ.



© Sputnik / Виктор Толочко Собаки свободно выходят за ворота предприятия

А в минувшее воскресенье собаки пришли снова.

"С утра иду открывать теплицу на проветривание. Выхожу из теплицы, а тут, слушайте, двое меня уже встречают. Черная поменьше, и эта с коричневыми лапами. И опять идет на меня агрессивно. Я назад в теплицу. Они видят, что я утекаю, и за мной, лапами становятся и рычат. Постояли-постояли и пошли", — рассказала Анна Ивановна.

В понедельник она снова позвонила участковому и написала уже второе заявление. Говорит, даже устроила милиционеру скандал, попыталась объяснить, что пока они там будут разбираться, чьи собаки, они же ее съедят. И уже неважно будет, при хозяине эти псы или бездомные.



© Sputnik / Виктор Толочко Собаки живут у карьера давно

По словам Анны Ивановны, собаки доставляют неудобства деревенским второй год. Причем страдают от них не только в Пугачах, но в соседних деревнях. Одного парня, рассказывает Протасевич, собаки загнали на дерево, на другую женщину напали в лесу, когда она ходила за грибами.

"Собаки напали на меня, когда собирала грибы недалеко от свалки. Я и пищала, и свистела, и плакала. Уже хотела на какую елку лезть — а что делать, когда они кидаются к ногам. Собаку мою покусали. Зубы повыставляли, кидались. Думаю, они себя так ведут, потому что голодные", — рассказала Sputnik другая жительница Пугачей Светлана Сорока.

Собаки приходили во двор и к Тамаре Григорьевне Рибякевша, напугали внуков. У других соседей, говорят, таскали кур.



© Sputnik / Виктор Толочко Тамара Григорьевна видела, как собаки воровали кур у соседки

"У Кати Шнип воровали. Их зять пошел выяснять, идет назад. Я просила — ну что? А он только рукой махнул и пошел. Я видела лично, как собаки курицу несли", — говорит Тамара Григорьевна.

В группе компаний "Экология города" очень удивились, когда услышали от Sputnik о существующей проблеме.

Ни разу даже не гавкнули

У бывшего карьера, который сейчас рекультивирует "Экология города", Sputnik встретили три собаки и мастер объекта, закрывающий ворота.



© Sputnik / Виктор Толочко Раньше здесь брали песок для нужд сельхозпредприятия

Прежде чем согласиться поговорить, мастер попросил сделать один звонок. На проводе был замгендиректора предприятия Андрей Русаков. Он и пояснил Sputnik по телефону, что в первый раз слышит о недовольстве и страхах местных жителей. Сказал, что к нему никто не приходил и не жаловался.



© Sputnik / Виктор Толочко Игорь, сотрудник ОДО "Экология города", живет в Пугачах и говорит, что не слышал от соседей жалоб на собак

"Собаки живут давно. С момента, как мы начали работать, прибились, и с тех пор они там. Но если есть какие-то проблемы, мы постараемся их как-то решить", — заверил Русаков.

Проблема в том, продолжает уже мастер объекта, что "наших" только две собаки — черная и серая, а "этот большой лопух недавно прибежал". "Большой лопух", кстати, очень подходит под описание главного обидчика Анны Ивановны.



© Sputnik / Виктор Толочко "Я воровал кур?" - черно-рыжий пес всем своим видом показывает корреспондентам Sputnik, что это не он

"Смотрите, вот вы приехали и довольно долго здесь стоите. За это время собаки ни разу даже не гавкнули. Чтобы они побежали и кого-то где-то грызли… сомневаюсь", — продолжает мастер объекта.

Собак кормят, для них специально возят сухой корм из Минска. И далеко от бывшего карьера они не отходят, продолжает еще один сотрудник предприятия Игорь. Он живет в Пугачах и говорит, что не слышал от соседей жалоб на собак.

"Они не агрессивные. Они никого не трогают. Ну, выйдет за ворота, тявкнет. Но чтоб они кого-то покусали, вообще такого не видел. Это же собака — конечно, он выскочит за ворота, тявкнет. Когда сюда на территорию посторонние заходят, тут да, за воротами начинает более агрессивно. Но на улице никогда никого не трогали", — рассказал Игорь.



© Sputnik / Виктор Толочко По заявлению Анна Ивановны приехал участковый из Воложина

Пока Sputnik разговаривал с сотрудниками "Экологии города", к объекту подъехала милиция. Участковый приехал пообщаться по заявлениям Анны Ивановны.

Пусть нормально накормят

Женщины из Пугачей не верят, что в бывшем карьере не знали о недовольстве местных жителей свободно гуляющими собаками. Сами они звонили в милицию, сельсовет и службу ЖКХ.

"Службу по отлову собак должен вызывать сельсовет, но на это у нас нет отведенных денег. Нет денег, чтобы вызвать службу, которая бы этих собак сначала усыпила, завезла бы в тот питомник и там содержала две недели", — рассказал Sputnik председатель Раковского сельского Совета депутатов и сельского исполнительного комитета Александр Мякинко.

В деревнях собаки убегают — такое бывает, продолжает Александр Антонович. О прибившихся на карьере псах в сельсовете знают. И даже уже просили представителей "Экологии города", "чтобы собак упорядочили вроде охранных". Придется поговорить еще раз, подчеркнул председатель сельсовета.

Взять собак на цепь попросил мастера объекта и участковый.



© Sputnik / Виктор Толочко Собак обещают взять на цепь

Напуганные жительницы Пугачей говорят, что не против животных. Просят лишь об одном, чтобы люди, приютившие на бывшем карьере собак, позаботились о них: либо отдали в приют, либо кормили вдоволь.