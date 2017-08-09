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Жара до 34 градусов ожидается по юго-западу Беларуси 10 августа

09.08.2017 11:43 — Новости Общества | БелТА  
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Жара до 34 градусов ожидается по юго-западу Беларуси 10 августа
Фото из архива

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 34 градусов ожидается по юго-западу Беларуси 10 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность и преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами в западных и северо-западных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 4-9 м/с, днем при грозах с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем - 24-29 градусов. По юго-западу ночью будет плюс 18-19, днем - 30-34 градуса.

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 10 и 11 августа. В пятницу, 11 августа, на большей части территории страны температура воздуха достигнет плюс 30-34 градусов, местами по Брестской области воздух прогреется до 35 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 34 градусов ожидается по юго-западу Беларуси 10 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...

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