9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оформление транспорта в украинском пункте пропуска "Дольск" (на белорусской стороне - "Мохро") приостановлено, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете Беларуси.

По информации украинской стороны, 9 августа в пункте пропуска "Дольск" предварительно до 17.00 будет отсутствовать электроэнергия. "В связи с этим осуществляется пропуск лиц, пересекающих границу в пешем порядке. Оформление транспортных средств не производится", - проинформировали в ГПК.

В Госпогранкомитете просят учитывать эту информацию при планировании поездок в Украину.-0-