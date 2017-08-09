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Оформление транспорта в пункте пропуска "Дольск" на белорусско-украинской границе приостановлено
09.08.2017 12:18 — Новости Общества | БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оформление транспорта в украинском пункте пропуска "Дольск" (на белорусской стороне - "Мохро") приостановлено, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете Беларуси.
По информации украинской стороны, 9 августа в пункте пропуска "Дольск" предварительно до 17.00 будет отсутствовать электроэнергия. "В связи с этим осуществляется пропуск лиц, пересекающих границу в пешем порядке. Оформление транспортных средств не производится", - проинформировали в ГПК.
В Госпогранкомитете просят учитывать эту информацию при планировании поездок в Украину.-0-
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оформление транспорта в украинском пункте пропуска "Дольск" (на белорусской стороне - "Мохро") приостановлено, сообщили БЕЛТА в...
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