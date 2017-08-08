Следствие по делу о смерти младенца при домашних родах завершено

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Витебские следователи завершили расследование уголовного дела о смерти новорожденной гибели в результате домашних родов, сообщили в управлении Следственного комитета по Витебской области.

По данным следствия, 30-летняя женщина наблюдалась в одной из женских консультаций Витебска. Была обследована и получала медицинскую помощь в полном объеме. Однако от применения лекарств и проведения ряда исследований она отказалась. В карте беременной есть несколько собственноручно подписанных ею отказов.

Отказалась женщина и от госпитализации в роддом. Когда 17 февраля врач женской консультации в очередной раз предложил ей выписать направление в роддом, а женщина в очередной раз отказалась, гинеколог предупредил "отказницу" о возможных опасных последствиях последствий таких действий — вплоть до смерти новорожденного ребенка от осложнений.

Женщина объяснила, что хочет родить ребенка в домашних условиях, у нее уже был успешный опыт домашних родов.

"17 февраля в вечернее время, находясь по месту жительства, женщина родила живую жизнеспособную девочку. После начала родовой деятельности и до момента появления новорожденного ребенка женщина не уведомила медицинских работников о процессе родов, не предприняла мер к контролю физиологического состояния ребенка, тем самым нарушила безопасные условия рождения ребенка вне стационара и подвергла жизнь и здоровье ребенка реальной опасности", — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Ребенок задохнулся в околоплодных водах и погиб. Реанимационные мероприятия, которые проводила женщина, оказались неквалифицированными и лишь усугубили состояние ребенка, подчеркнули в УСК.

Скорую помощь вызвали слишком поздно. Медики отвезли ребенка в реанимационное отделение витебского роддома. Причем пока ехали, делали весь комплекс доступных реанимационных мероприятий в карете скорой помощи.

Несмотря на усилия врачей, спустя некоторое время медики констатирована смерть девочки.

Следователи предъявили обвинение женщине по ч.1 ст.144 Уголовного кодекса Беларусь (причинение смерти по неосторожности). С учетом характера обвинения и личности обвиняемой к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной по факту смерти ребенка, установлено, что смерть наступила в результате аспирации околоплодных вод. Каких-либо врожденных пороков развития и заболеваний, которые могли бы послужить причиной смерти, при проведении судебно-медицинской экспертизы не обнаружено.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.