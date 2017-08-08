Сколько могут получить хакеры, взломавшие Instagram Комаровки?

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Администрация "Комаровского рынка" подала заявление о привлечении к ответственности хакеров, взломавших аккаунт столичного рынка в Instagram, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Неизвестные накануне взломали страницу Комаровки в социальной сети . Хакеры удалили все фотографии, а за их восстановление злоумышленники потребовали 15 тысяч рублей.

"В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сегодня в Советском РУВД столицы зарегистрировано заявление о привлечении злоумышленника к ответственности", — рассказали в столичном ГУВД.

Собеседники агентства проинформировали, что подобного рода преступления классифицируется по следующим статьям:

ст.349 ("Несанкционированный доступ к компьютерной информации") Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет

ст. 351 ("Компьютерный саботаж") Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет

В среду начальник отдела социального развития Комаровки Иван Ткачук рассказал, что злоумышленника интересуют лишь деньги. Рынок готов разрешить вопрос мирно, накрыв стол . Однако взломщики от предложения отказались.