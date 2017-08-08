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Сколько могут получить хакеры, взломавшие Instagram Комаровки?

09.08.2017 14:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг — Sputnik. Администрация "Комаровского рынка" подала заявление о привлечении к ответственности хакеров, взломавших аккаунт столичного рынка в Instagram, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Неизвестные накануне взломали  страницу Комаровки в социальной сети. Хакеры удалили все фотографии, а за их восстановление злоумышленники потребовали 15 тысяч рублей.

"В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сегодня в Советском РУВД столицы зарегистрировано заявление о привлечении злоумышленника к ответственности", — рассказали в столичном ГУВД.

Собеседники агентства проинформировали, что подобного рода преступления классифицируется по следующим статьям:

  • ст.349 ("Несанкционированный доступ к компьютерной информации") Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет
  • ст. 351 ("Компьютерный саботаж") Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет

В среду начальник отдела социального развития Комаровки Иван Ткачук рассказал, что злоумышленника интересуют лишь деньги. Рынок готов разрешить вопрос мирно, накрыв стол. Однако взломщики от предложения отказались. 

 
Теги: Минск
 
 
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Взломщики продолжают настаивать на том, чтобы администрация рынка заплатила крупную сумму за аккаунт.

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