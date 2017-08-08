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Сколько могут получить хакеры, взломавшие Instagram Комаровки?
09.08.2017 14:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Администрация "Комаровского рынка" подала заявление о привлечении к ответственности хакеров, взломавших аккаунт столичного рынка в Instagram, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.
"В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сегодня в Советском РУВД столицы зарегистрировано заявление о привлечении злоумышленника к ответственности", — рассказали в столичном ГУВД.
Собеседники агентства проинформировали, что подобного рода преступления классифицируется по следующим статьям:
В среду начальник отдела социального развития Комаровки Иван Ткачук рассказал, что злоумышленника интересуют лишь деньги.
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Взломщики продолжают настаивать на том, чтобы администрация рынка заплатила крупную сумму за аккаунт.
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