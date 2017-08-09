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Материальную помощь к учебному году получат почти 155 тыс. школьников из многодетных семей

09.08.2017 14:46 — Новости Общества | БелТА  
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Материальную помощь к учебному году получат почти 155 тыс. школьников из многодетных семей

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси единовременную материальную помощь к новому учебному году получат почти 155 тыс. школьников из многодетных семей, сообщили корреспонденту в Министерстве труда и социальной защиты.

Ежегодно в преддверии нового учебного года семьям, воспитывающим троих и более детей, предоставляется единовременная материальная помощь. Как пояснили в министерстве, денежная выплата предусмотрена на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), в размере до 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа текущего года (до Br59,27).

В нынешнем году такую помощь в рамках подпрограммы "Семья и детство" Государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" планируется оказать 63,6 тыс. многодетных семей на 154,7 тыс. учащихся.

В Минтруда и соцзащиты отметили, что малообеспеченным семьям помощь на подготовку детей к школе оказывается в рамках государственной адресной социальной помощи (ГАСП) в виде единовременного или ежемесячного социальных пособий.

По вопросам предоставления единовременной материальной помощи к учебному году, а также оказания ГАСП необходимо обращаться в местный исполнительный и распорядительный орган по месту жительства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси единовременную материальную помощь к новому учебному году получат почти 155 тыс. школьников из многодетных семей, сообщили...

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