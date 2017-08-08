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Минтруда рассказало, как помогут к 1 сентября многодетным семьям

09.08.2017 15:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг – Sputnik. Чуть менее 60 рублей государственной помощи на каждого школьника смогут получить многодетные семьи к 1 сентября.

Минтруда рассказало, как помогут к 1 сентября многодетным семьям
© Sputnik/ Марина Серебрякова
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Единовременная матпомощь ежегодно оказывается семьям, воспитывающим троих и более детей, в преддверии нового учебного года, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты

"Выплата материальной помощи предусмотрена на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), в размере до 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа 2017 года (до 59,27 рубля)", – говорится в сообщении пресс-службе Минтруда.

В текущем году на помощь могут рассчитывать 63 тысячи 600 семей, в которых воспитывается около 155 тысяч детей.

60 рублей – это лишь около трети от минимальной суммы, которую, по подсчетам специалистов Главного управления потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома, родители должны потратить в этом году на подготовку одного ребенка к школе. В ГУПР подсчитали, что на школьные сборы родителям понадобится от 175 до 870 рублей

В Минтруда подчеркнули, что деньги малообеспеченным семьям для подготовки детей к школе выплачиваются в рамках государственной адресной социальной помощи. Причем как в виде единовременного, так и ежемесячного социального пособия.

 
Теги: Минск
 
 
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На каждого школьника предусмотрена помощь до 30% бюджета прожиточного минимума, но основная финансовая нагрузка – одеть и обеспечить детей тетрадками – ляжет на...

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