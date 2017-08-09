Белорусские медики спасли младенца с серьезным врожденным заболеванием

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики успешно оказали помощь младенцу с серьезным врожденным заболеванием, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В педиатрическое отделение для новорожденных детей РНПЦ "Мать и дитя" перевели девочку в возрасте 10 суток с диагнозом "внутриутробная инфекция". На тот момент состояние ребенка характеризовалось интоксикацией, поражением центральной нервной системы с выраженным синдромом угнетения.

Специалисты провели диагностику, используя современные высокоточные лабораторные и инструментальные методы. Полученные результаты оценила мультидисциплинарная команда врачей-специалистов РНПЦ. В результате был поставлен диагноз "врожденная цитомегаловирусная инфекция (активное течение) с органическим поражением центральной нервной системы".

В РНПЦ пояснили, что ЦМВ-инфекция относится к группе TORCH-инфекций, особенность которых заключается в том, что, будучи относительно безобидными для взрослых и даже для детей, они становятся чрезвычайно опасными для беременных. Цитомегаловирус при беременности может привести к серьезным осложнениям как со стороны матери, так и со стороны плода.

Если будущая мама впервые заразилась вирусом уже во время беременности, она может передать ЦМВ ребенку. Частицы вируса проникают непосредственно в кровеносное русло плода, разносятся по всему организму и тканям. Нередко развивается генерализованная форма заболевания, т.е. характеризующаяся множественными поражениями органов и тканей. В результате может наступить внутриутробная гибель плода на ранних сроках. Вероятны также выкидыши и различные уродства.

Для детей с врожденной формой инфекции, вызванной цитомегаловирусом, прогноз серьезный. Инфекция может привести к гибели ребенка вскоре после рождения из-за генерализации инфекционного процесса или наличия грубых нарушений внутриутробного развития, несовместимых с жизнью.

Сходство проявлений ЦМВ-инфекции и некоторых других инфекций сразу после рождения ребенка не позволяет говорить достоверно о конкретной этиологической форме заболевания. Поэтому особенно важно провести комплексное обследование новорожденного с одновременным применением нескольких методов лабораторной диагностики, что и было сделано белорусскими медиками. Более того, на практике не всегда удается поставить диагноз ребенку на первом месяце жизни. В данном случае медики РНПЦ сумели диагностировать заболевание в первые дни жизни малышки.

Правильно выбранная тактика лечения, совместные действия в организации специализированной медпомощи персонала отделения, сотрудников кафедр детских инфекционных болезней и детской неврологии принесли положительные результаты в лечении. В возрасте 1 месяца 19 дней с положительной динамикой в течение болезни девочку выписали домой под диспансерное наблюдение врачей-специалистов и продолжением реабилитации в амбулаторных условиях.-0-