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В честь лидера Motorhead Килмистера назвали доисторического крокодила

09.08.2017 17:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг – Sputnik. Палеонтологи Великобритании назвали новый вид доисторического крокодила в честь покойного лидера хард-рок коллектива Motorhead Лемми Килмистера, сообщил в понедельник лондонский Музей естествознания.

Окаменелые останки вымершего вида, который теперь будет называться Lemmysuchus obtusidens, были найдены в Англии в начале прошлого века. Их ошибочно отнесли к другому, уже известному виду морских крокодилов.

По информации исследователей, Lemmysuchus obtusidens относится к крокодиломорфам семейства телеозавров, которые жили на планете около 164 миллиона лет назад, в среднем юрском периоде.

Ученые говорят, что это животное было одним из "самых ужасных созданий", когда-либо существовавших на Земле. По словам куратора музея Лорны Стил, скончавшийся в конце 2015 года Килмистер порадовался бы, что его именем назвали жуткого ящера.

Фронтмен и основатель британской хард-рок группы Motorhead Лемми Килмистер умер 29 декабря 2015 года на 71 году жизни от рака

 
Теги: Минск
 
 
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По словам куратора музея Лорны Стил, скончавшийся в конце 2015 года Килмистер порадовался бы, что его именем назвали жуткого ящера.

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