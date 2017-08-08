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Что надеть в школу: "Беллегпром" выпустил 700 новых моделей
09.08.2017 18:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Предприятие "Беллегпром" к началу августа произвело больше 550 тысяч швейных и больше 350 тысяч трикотажных изделий.
© Sputnik / Артем Бордовский
Для школьников предприятие предлагает больше 700 моделей одежды.
"Костюмы из наших полушерстяных тканей не колются, как это было в советские времена, они комфортны в носке. В этом году мы провели обновление коллекции одежды больше чем на 90%, коллекции обуви обновили больше чем на 50%", — рассказал зампредседателя концерна Александр Яковчиц.
Одежда, которую производит "Беллегпром", подойдет не только белорусским школьникам, но и российским.
В этом году стоимость школьной одежды и обуви не повышали, цены на некоторые позиции и вовсе снизились.
Накануне школьного сезона одеть школьников и приобрести одежду делового стиля можно будет на 655 школьных базарах. Из них больше 180 — постоянно действующие.
Также Яковчиц сообщил журналистам, что разработан проект стандарта одежды для учащихся. Он находится на экспертизе в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации.
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Полушерстяные ткани "Беллегпрома" не колючие и комфортные в носке.
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