МИНСК, 9 авг — Sputnik. Предприятие "Беллегпром" к началу августа произвело больше 550 тысяч швейных и больше 350 тысяч трикотажных изделий.

Для школьников предприятие предлагает больше 700 моделей одежды.

"Костюмы из наших полушерстяных тканей не колются, как это было в советские времена, они комфортны в носке. В этом году мы провели обновление коллекции одежды больше чем на 90%, коллекции обуви обновили больше чем на 50%", — рассказал зампредседателя концерна Александр Яковчиц.

Одежда, которую производит "Беллегпром", подойдет не только белорусским школьникам, но и российским.

В этом году стоимость школьной одежды и обуви не повышали, цены на некоторые позиции и вовсе снизились.

Накануне школьного сезона одеть школьников и приобрести одежду делового стиля можно будет на 655 школьных базарах. Из них больше 180 — постоянно действующие.

Также Яковчиц сообщил журналистам, что разработан проект стандарта одежды для учащихся. Он находится на экспертизе в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации.

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