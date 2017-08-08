ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что надеть в школу: "Беллегпром" выпустил 700 новых моделей

09.08.2017 18:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Предприятие "Беллегпром" к началу августа произвело больше 550 тысяч швейных и больше 350 тысяч трикотажных изделий.

Что надеть в школу: "Беллегпром" выпустил 700 новых моделей
© Sputnik / Артем Бордовский
"Беллегпром" выпустил для школьников "не колючую" одежду

Для школьников предприятие предлагает больше 700 моделей одежды.

"Костюмы из наших полушерстяных тканей не колются, как это было в советские времена, они комфортны в носке. В этом году мы провели обновление коллекции одежды больше чем на 90%, коллекции обуви обновили больше чем на 50%", — рассказал зампредседателя концерна Александр Яковчиц.

Одежда, которую производит "Беллегпром", подойдет не только белорусским школьникам, но и российским.

В этом году стоимость школьной одежды и обуви не повышали, цены на некоторые позиции и вовсе снизились.

Накануне школьного сезона одеть школьников и приобрести одежду делового стиля можно будет на 655 школьных базарах. Из них больше 180 — постоянно действующие.

Также Яковчиц сообщил журналистам, что разработан проект стандарта одежды для учащихся. Он находится на экспертизе в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации.

Смотрите также:

Мало цвета и много синтетики: что дети думают об ассортименте формы >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полушерстяные ткани "Беллегпрома" не колючие и комфортные в носке.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские медики спасли младенца с серьезным врожденным заболеванием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика