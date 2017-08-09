Госстандарт для школьной одежды делового стиля разработали в Беларуси

Документ рассматривается в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации, проходит экспертизу и, по мнению специалистов, будет утвержден к концу 2017 года.

Об этом на пресс-конференции 9 августа рассказал заместитель главы концерна «Беллегпром» Александр Яковчиц.

Школьная одежда делового стиля будет производиться из полушерстяной и поливискозной тканей, причем первая будет изготовляться по особым технологиям, что сделает ее приятной и «не колючей». А во вторую ткань добавят хлопок, что снизит ее стоимость.

В «Беллегпроме» сообщили, что к началу учебного года могут быть предложены около 700 моделей одежды для школьников, обновление коллекций составило 90 процентов, в ассортименте обуви – 50 процентов.

К новому учебному году будет организована торговля школьными товарами в 6 тысячах магазинов и на многочисленных ярмарках до середины сентября. В конце августа граждане смогут купить одежду, обувь и прочие товары со скидками.