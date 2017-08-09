Дело профсоюза РЭП передано в Следственный комитет

Уголовное дело в отношении главы профсоюза РЭП Геннадия Федынича и главбуха Игоря Комлика принято к производству.

По словам информации пресс-службы Следственного комитета, двое подозреваемых привлечены к ответственности, и в отношении одного из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщается также, что в данное время следователи изучают переданные им материалы и вскоре будут проводить процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств дела и получения доказательств.

Напомним, что 2 августа, Финансовая милиция Департамента Финрасследований КГК по Минску провела обыски в минском офисе профсоюза РЭП, а также дома у главного бухгалтера профсоюза Игоря Комлика, главы РЭП Геннадия Федынича и Натальи Пичужкиной, экс-редактора сайта praca-by.info.

В офисе были изъяты ноутбуки и жесткие диски компьютеров, документы. Аналогичный обыск прошел и в офисе Белорусского независимого профсоюза (горняков, химиков и других работников) в Солигорске, были изъяты ноутбуки и жесткие диски компьютеров. Обыски прошли также дома у руководства БНП, кроме того, они были допрошены, как и председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук.

Эксперты в интервью БДГ заявили о том, что дело против независимых профсоюзов - политическое.