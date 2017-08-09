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Дело профсоюза РЭП передано в Следственный комитет
09.08.2017 20:25 — Новости Общества | БДГ
Уголовное дело в отношении главы профсоюза РЭП Геннадия Федынича и главбуха Игоря Комлика принято к производству.
По словам информации пресс-службы Следственного комитета, двое подозреваемых привлечены к ответственности, и в отношении одного из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сообщается также, что в данное время следователи изучают переданные им материалы и вскоре будут проводить процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств дела и получения доказательств.
Напомним, что 2 августа, Финансовая милиция Департамента Финрасследований КГК по Минску
В офисе были изъяты ноутбуки и жесткие диски компьютеров, документы. Аналогичный обыск прошел и в офисе Белорусского независимого профсоюза (горняков, химиков и других работников) в Солигорске, были изъяты ноутбуки и жесткие диски компьютеров. Обыски прошли также дома у руководства БНП, кроме того, они были допрошены, как и председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук.
Эксперты
Глава департамента финансовых расследований Игорь Маршалов, комментируя обыски у представителей независимого профсоюза РЭП,
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Уголовное дело в отношении главы профсоюза РЭП Геннадия Федынича и главбуха Игоря Комлика принято к производству.
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