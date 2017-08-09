В Беларуси утвердят госстандарт для школьной формы

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Государственный стандарт одежды для школьников планируют утвердить в Беларуси к концу года, сообщил телеканал ОНТ.

В данной связи заместитель председателя концерна "Беллегпром" Александр Яковчиц на пресс-конференции в Минске заявил о том, что заканчивается работа над государственным стандартом одежды для учащихся. Он находится на экспертизе в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации.

По словам зампредседателя "Беллегпром", главная цель работы над государственным стандартом — устранить моменты разного понимания того, что же является одеждой делового стиля для школьников.

Особо он отметил, что школьная форма белорусских школьников больше не будет колоться.

"И если раньше школьная форма кололась, то сейчас полушерстяные ткани, которые мы производим, лишены этого отрицательного свойства благодаря применению новой технологии производства",- подчеркнул он.

До начала учебного года можно будет успеть приобрести одежду для школьников на 655 специализированных базарах. Больше 180 из них действуют постоянно. Деловая одежда для учащихся, которую производит концерн "Беллегпром" подойдет не только белорусским, но и российским школьникам, считают производители.

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