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БГУ подвел итоги приемной кампании: в лидерах по баллам – гуманитарии

10.08.2017 12:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг — Sputnik. Белорусский государственный университет подвел итоги приемной кампании 2017 года, сообщили Sputnik в пресс-службе вуза.

БГУ подвел итоги приемной кампании: в лидерах по баллам – гуманитарии
© Sputnik Алексей Мальгавко
Студентами белорусских вузов в этом году стали более 50 тысяч человек

На все формы получения высшего образования первой ступени зачислены почти 5,5 тысячи абитуриентов, из них на дневную форму – 2164 абитуриента. Средний конкурс по вузу составил два человека на место.

В БГУ замечают: в текущем году на факультете международных отношений и прикладной математики и информатики были зафиксированы довольно средние баллы по сравнению с прошлым годом: 380 и 359 баллов соответственно.

При этом вырос средний балл поступивших на дневную бюджетную форму обучения по результатам централизованного тестирования: в этом году он составил 321, в прошлом – 300.

В университет стало поступать больше отличников: тех, кто окончил среднюю школу с медалями или учреждения среднего специального образования с дипломами с отличием, оказалось 27,6% (в 2016-м – 25,5%).

Самые высокие проходные баллы зафиксированы в Институте журналистики: на специальности "Журналистика (направление – аудиовизуальная)" – 420 баллов, "Веб-журналистика" – 380. 

В рейтинге самых высоких проходных баллов оказались также социально-экономические и гуманитарные специальности. Так, чтобы поступить на "Международные отношения" необходимо было набрать 384 балла, а на "Управление информационными ресурсами" – 382.

 
Теги: Минск
 
 
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Приемную кампанию в вузе по уровню подготовленности абитуриентов назвали самой успешной. Ощутимо выше по сравнению с прошлым годом оказался средний балл.

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