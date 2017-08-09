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Лукашенко чувствует, что аграриям на полях надо ускориться
10.08.2017 12:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг – Sputnik. Белорусские аграрии вошли в необходимый темп уборки зерновых, но им все равно следует немного ускориться, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг.
© Sputnik Тарас Литвиненко
Глава государства 10 августа посещает Брестскую область, где ему доложили о ходе уборочной в регионе.
"Чувствую, в уборку солидно все втянулись, никого упрекать не надо. Но 10-15 процентов скорости надо добавить", – цитирует
Он также дал поручение местным властям, чтобы они контролировали эффективное использование на предприятиях АПК топлива во время уборочной.
Как ранее сообщал Sputnik, в текущем году в республике планируется собрать около 10 миллионов тонн зерновых, включая кукурузу и рапс. В ходе специального селекторного совещания, посвященного страде, глава государства поставил белорусским аграриям задачу
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Президент дал поручение местным властям, чтобы они контролировали эффективное использование на предприятиях АПК топлива во время уборочной.
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