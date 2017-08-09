Лукашенко чувствует, что аграриям на полях надо ускориться

МИНСК, 10 авг – Sputnik. Белорусские аграрии вошли в необходимый темп уборки зерновых, но им все равно следует немного ускориться, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг.



© Sputnik Тарас Литвиненко Лукашенко рассчитывает на 10 миллионов тон зерновых в этом году

Глава государства 10 августа посещает Брестскую область, где ему доложили о ходе уборочной в регионе.

"Чувствую, в уборку солидно все втянулись, никого упрекать не надо. Но 10-15 процентов скорости надо добавить", – цитирует БелТА слова Лукашенко.

Он также дал поручение местным властям, чтобы они контролировали эффективное использование на предприятиях АПК топлива во время уборочной.

Как ранее сообщал Sputnik, в текущем году в республике планируется собрать около 10 миллионов тонн зерновых, включая кукурузу и рапс. В ходе специального селекторного совещания, посвященного страде, глава государства поставил белорусским аграриям задачу завершить уборочные работы на полях до 20 августа .

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