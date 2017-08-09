ГАИ vs. байкеры: новый виток борьбы?

Тема шумных и предпринимающих опасные маневры на дороге байкеров вновь обсуждается в Беларуси.

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в центре города на оживленном проспекте Независимости сразу шесть машин ГАИ заблокировали один ярко-салатовый мотоцикл. Позднее была опубликована информация из внутренних чатов для мотоциклистов, исходя из которой байкер снискал такое внимание сотрудников ГАИ то ли из-за того, что где-то кто-то на похожем мотоцикле нарушил правила, то ли из-за того, что его «ветролюбивый» коллега подрезал некоего высокого чиновника.

Была также информация о том, что все тот же высокий чиновник ехал по городу и увидел яркий мотоцикл двигающийся на заднем колесе. После чего в Минске ввели план «Перехват» и таки перехватили байкера, хотя сам водитель вроде как не имеет никакого отношения к тому, кого искали в ГАИ.

Фото: ВК

Впрочем, ни одна из конспирологических версий в итоге официально не подтвердилась. Как написал сегодня портал tut.by, разбирательство с Kawasaki Ninja на проспекте длилось несколько часов, за это время на место происшествия успели прибыть многочисленные байкеры, а потом - и сотрудники ОМОНа.

На водителя яркого мотоцикла составили три протокола и изъяли транспортное средство. В ГАИ рассказали, что мотоцикл доставили на штраф-стоянку, а в сообществе-байкеров в социальных сетях говорят о том, что мотоцикл забрали, не оформив никаких документов. Сдерживать недовольных таким решением байкеров уже поздно ночью приехал ОМОН.

Другие обстоятельства инцидента порталу Onliner.by сообщил начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Сергей Зараник.

«Человек, управлявший мотоциклом, двигался по улице Радужной и поворачивал на проспект Победителей. При этом он выехал на полосу встречного движения. Очевидец сообщил о данном факте в ГАИ. Это нормальная практика: в день к нам поступает порядка 20—30 звонков, касающихся поведения мотоциклистов на улицах города. Ночью таких сообщений еще больше», - отметил он, подтвердив, что на мотоциклиста составили протоколы за выезд на полосу встречного движения, за проезд на запрещающий сигнал светофора, за скрытый регистрационный номер.

При этом в ГАИ отметили, что у сотрудников милиции есть доказательства нарушения ПДД: видеозапись с камер наблюдения, которая находится в ГУВД. Стоит отметить, что мотоциклист частично признает, что мог ехать по проспекту с приподнятым передним колесом.

В Беларуси проблема байкеров, зачастую не умеющих совладать с мощными машинами, а также весьма часто показывающих на дорогах разного рода «пируэты» и не дающих спать людям, живущим вдоль почти всех центральных проспектов столицы, оглушающий грохотом, носит вполне объяснимый сезонный характер. Поведение же некоторых байкеров на дорогах вызывает у других водителей элементарные опасения за свои жизни, а шум - возмущение со стороны людей, которые лишены возможности спокойно спать по ночам.

Мотоциклисты любят шоу - причем неважно, какое: просто громкое, просто зрелищное или симбиоз из оных. Кто-то меняет конструкцию прямотоков (что запрещено на законодательном уровне), кто-то летает на огромной скорости, играя в «шашечки» по МКАД, а кто-то - катается на заднем колесе по проспектам с оживленным движением. При этом, поведение такого рода на дорогах не одобряют многие опытные мотоциклисты, ссылаясь на то, что подобные нарушения - хроническое поведение новичков и людей, поддавшихся моде на байки.

Как бы там ни было, но новости о смертельных ДТП или серьезных нарушениях со стороны мотоциклистов, появляются в сводке почти каждую неделю. Из последнего - пьяный бесправник на красном Suzuki, который пытался скрыться от ГАИ в ночь на 10 августа в Минске. Мужчина-водитель пытался сбежать от ГАИ, но был задержан. Оказалось, что прав он был лишен давно, причем за пьяное вождение. На водителя составили восемь протоколов. 29 июля байкер уходил от погони ГАИ и сбил ребенка, а 27 июля мотоциклист врезался в карету «скорой» на проспекте Независимости в Минске.

В ГАИ признают, что в сезон поведению байкеров на дорогах уделяют особое внимание, пытаясь проводить профилактику аварийности с участием двухколесных машин.