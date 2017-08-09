Как в Испании: Zara в Минске не испугала ценами

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Магазин Zara для покупателей открылся только в час дня, в ожидании минчане блуждали по магазину Zara Home, разглядывая столовые приборы и комплекты постельного белья от того же бренда.

Сотрудники торгового центра Dana Mall покорно приняли вызов судьбы и терпеливо объясняли посетителям, как пройти к Zara. Сегодня покупатели распределились по этажам неравномерно. Большинство ровными потоками стекали в сторону также открывшихся Bershka, Stradivarius и Pull and Bear.

Пижамный стиль и кимоно

"Если все придут одеваться в Zara, гулять по Минску будет совсем приятно", — обсуждают модные блогеры ассортимент магазина. Даже в будний день покупатели толпятся у входа в ожидании открытия, те, кто уже осмотрелся в магазине, коллекциями остался доволен. Большинство осталось удовлетворено и ценами, и тем, что в Вильнюс теперь можно ездить только на отдых, не выделяя отдельные несколько часов для покупок.

"Цены вполне адекватные, выбор большой", — кратко комментируют покупатели и отправляются к стойкам с одеждой.

Женский отдел Zara разделен на три части — Women, Basic и Trf. Консультанты провели экскурсию для журналистов по всем отделам и готовы также приветствовать покупателей, которые растеряются в магазине.

В отделе Zara Women собраны главные тренды сезона, от меховой обуви до пижамного стиля. "Какая пижамка с котами!" — умилялись покупатели и уходили рассматривать вариации на тему кимоно. В отделе Zara Trf собраны вещи для более молодой аудитории. Здесь многообразие денима с вышивкой и бахромой, ботинки-носки, над которыми ахают блогеры, потому что они "как у Ким Кардашьян" и майки с забавными принтами.

"Я люблю тебя больше, чем единорогов и мороженое!" — ахает одна из покупательниц, прочитав надпись на майке, и спешит в примерочную.

Для детей, детишек и мужчин

На втором этаже разместился отдел с мужской одеждой. В сравнении с потоком покупателей, которые блуждают вдоль стеллажей этажом ниже, здешние вешалки выглядят весьма сиротливо. Зато детский отдел по соседству то и дело полнится восхищенными вздохами и требованием создать такую же коллекцию для взрослых.

"Некоторые миниатюрные девушки находят у нас вещи для себя. Сейчас среди детей в моде одежда over size, так что, хоть размерный ряд предназначен для ребят до 14 лет, и взрослые смогут найти вещь для себя", — рассказала консультант магазина и оставила блогеров вздыхать у стеллажа с майками "Розовая пантера" и платьев с космическим принтом.

Четыре тысячи квадратов для вашей зарплаты

Тратить деньги можно на площади в четыре тысячи квадратных метров. Zara является ведущим брендом корпорации Inditex, в которую среди прочего входят магазины Bershka, Pull and Bear и Stradivarius, открывшиеся сегодня в Dana Mall.

Дизайнеры Zara фактически напрямую работают с покупателями, которые могут передавать свои пожелания консультантам магазинов во всем мире. Коллекция в магазинах Минска будет обновляться каждые две недели.

Если выбор одежды не дает вам нужной дозы эндорфина, можете заглянуть в Zara Home. Бренд был создан в 2004 году и уже представлен на рынках семидесяти стран. Каждый сезон бренд предлагает новые коллекции для домашнего декора. Здесь можно найти постельные и столовые принадлежности и даже домашнюю одежду.