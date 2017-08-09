Не ждали: Лукашенко внезапно нагрянул в проблемный колхоз

МИНСК, 10 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки по Брестской области внезапно изменил свой маршрут, чтобы посетить одно из проблемных ОАО в Ивацевичском районе.



© Sputnik Виталий Тимкив Лукашенко чувствует, что аграриям на полях надо ускориться

Глава государства 10 августа находится на Брестчине, где инспектирует ход проведения в регионе уборочной кампании.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко сначала остановился на поле ОАО "Коссово", где поговорил с одним из экипажей комбайнов, а затем отправился на ферму "Сторожовщина", где второй год проводится ее финансовое оздоровление.

На ферме президент дал поручение членам правительства, которые сопровождают его в поездке по Брестской области, найти 200 тысяч рублей, чтобы привести ее в идеальное состояние. Лукашенко также установил крайний срок для этого – ноябрь 2017 года.

При этом глава государства распорядился увеличить в два раза в ОАО "Коссово" количество дойных коров и пообещал приехать на предприятие осенью, чтобы проверить, что сделано.