|
Дотанцевался: имущество "танцующего миллионера" из Италии арестовано
10.08.2017 15:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Итальянский бизнесмен Джанлуки Вакки более известный как "танцующий миллионер" лишился части своего состояния из-за долгов, пишет Corriere della Sera.
Речь идет о яхтах, виллах и акциях, включая долю в гольф-клубе, которые были финансовым обеспечением десятимиллионого кредита, взятого девять лет назад. С 2008 года предприниматель выплатил всего два взноса по два миллиона евро, но не смог погасить третий, истекавший в конце в 2015 года.
СМИ обращают внимание, что арест его активов может повлечь за собой и другие: общий объем долгов его инвестиционного холдинга составляет почти 30 миллионов евро.
В конце июня 50-летний звезда Instagram (в соцсети у него gjxnb 11 миллионов подписчиков) расстался с моделью Джорджией Габриеле, с которой встречался более трех лет.
Своей невероятной популярностью он отчасти обязан бывшей подруге:
Пользователи с иронией восприняли финансовые проблемы Вакки. В частности, ему предлагают устроится уборщиком.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итальянские СМИ отмечают, что сумма долгов Вакки может оцениваться от 30 до 60 миллионов евро.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии