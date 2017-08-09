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Дотанцевался: имущество "танцующего миллионера" из Италии арестовано

10.08.2017 15:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг — Sputnik. Итальянский бизнесмен Джанлуки Вакки более известный как "танцующий миллионер" лишился части своего состояния из-за долгов, пишет Corriere della Sera.

Речь идет о яхтах, виллах и акциях, включая долю в гольф-клубе, которые были финансовым обеспечением десятимиллионого кредита, взятого девять лет назад. С 2008 года предприниматель выплатил всего два взноса по два миллиона евро, но не смог погасить третий, истекавший в конце в 2015 года. 

СМИ обращают внимание, что арест его активов может повлечь за собой и другие: общий объем долгов его инвестиционного холдинга составляет почти 30 миллионов евро.

В конце июня 50-летний звезда Instagram (в соцсети у него gjxnb 11 миллионов подписчиков) расстался с моделью Джорджией Габриеле, с которой встречался более трех лет. 

Своей невероятной популярностью он отчасти обязан бывшей подруге: в июле прошлого года видео с их танцем на палубе яхты стало вирусным и разлетелось по сети.

Пользователи с иронией восприняли финансовые проблемы Вакки. В частности, ему предлагают устроится уборщиком. 

 
Теги: Минск
 
 
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Итальянские СМИ отмечают, что сумма долгов Вакки может оцениваться от 30 до 60 миллионов евро.

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