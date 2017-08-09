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Беларусь отправит в Сирию гуманитарку: МАЗы, "Беллакт" и одежду

10.08.2017 15:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг – Sputnik. Беларусь предоставит Сирии гуманитарную помощь – грузовики, детское питание и одежду, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Беларусь отправит в Сирию гуманитарку: МАЗы, "Беллакт" и одежду
© Sputnik / Александр Шурмелев
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Соответствующее постановление №595 было принято Совмином 8 августа текущего года.

"Министерству по чрезвычайным ситуациям, министерству промышленности, Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров легкой промышленности, Гродненскому облисполкому обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике согласно приложению", – говорится в постановлении.

В соответствии с документом в Сирию отправят три самосвала МАЗ, более 30 тысяч пачек детских смесей "Беллакт", тушенку из госрезерва, а также детскую одежду и обувь.

По данным Совмина, доставкой белорусской гуманитарной помощи в сирийский порт Латакия будет заниматься МЧС, а финансироваться ее закупки будут за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на расходы, связанные со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Доставкой белорусской гуманитарной помощи в сирийский порт Латакия будет заниматься МЧС, а финансироваться ее закупки будут за счет средств бюджета.

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