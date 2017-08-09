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Технобанк будет проводить выплаты Tax Free в Гомеле и Могилеве

10.08.2017 16:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг – Sputnik. ОАО "Технобанк" объявил о начале выплат по чекам Tax Free в двух областных центрах – Гомеле и Могилеве.

Технобанк будет проводить выплаты Tax Free в Гомеле и Могилеве
© Pixabay
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"Новости для жителей Гомеля и Могилева, которые любят путешествовать и совершать покупки за границей: мы начинаем производить выплаты по чекам Tax Free в отделениях в этих городах", – говорится в сообщении банка.

Так, уже с 15 августа получить выплаты можно будет в отделении Технобанка в универмаге "Гомель", а с 22-го – в могилевском торговом центре ТЦ "Парк Сити". 

По информации банка, выплаты будут производить по чекам Global Blue, Tax Free Premier, Tax Free Worldwide, Tax Card,, Litofolija и Innova Tax Free. 

С 1 августа власти Польши снизили порог суммы для выдачи чека Tax Free с 300 до 200 злотых – соответствующее решение было принято польским Минфином.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Гомельское отделение начнет производить выплаты с 15 августа, могилевское – с 22-го.

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