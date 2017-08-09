Технобанк будет проводить выплаты Tax Free в Гомеле и Могилеве

МИНСК, 10 авг – Sputnik. ОАО "Технобанк" объявил о начале выплат по чекам Tax Free в двух областных центрах – Гомеле и Могилеве.

"Новости для жителей Гомеля и Могилева, которые любят путешествовать и совершать покупки за границей: мы начинаем производить выплаты по чекам Tax Free в отделениях в этих городах", – говорится в сообщении банка.

Так, уже с 15 августа получить выплаты можно будет в отделении Технобанка в универмаге "Гомель", а с 22-го – в могилевском торговом центре ТЦ "Парк Сити".

По информации банка, выплаты будут производить по чекам Global Blue, Tax Free Premier, Tax Free Worldwide, Tax Card,, Litofolija и Innova Tax Free.

С 1 августа власти Польши снизили порог суммы для выдачи чека Tax Free с 300 до 200 злотых – соответствующее решение было принято польским Минфином.