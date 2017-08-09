Как Русый президента удивил: на селе и не в костюме от Brioni

МИНСК, 10 авг – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко был удивлен качеством делового костюма заместителя премьера Михаила Русого, который сопровождал главу государства в поездке по Брестской области.

Белорусский лидер совершил в четверг рабочую поездку на Брестчину, где ему доложили о ходе в области уборочной кампании. В ОАО "Квасевичи" в Ивацевичском районе Лукашенко поднял вопрос о выращивании в Беларуси льна и напомнил, что ему предлагали не возделывать эту культуру в республике.

"Вот у него (Русого – Sputnik), наверное, тут (в костюме – Sputnik) льна добавлено немного. Это наш костюм?" – спросил у зама премьера Лукашенко.

Когда президент услышал, что одежда пошита на отечественном предприятии, он оценил пошив, назвав его отличным.

"Я думал, импортный. Думал, в Brioni шили, в Италии. Хороший костюм", – цитирует слова Лукашенко БелТА .

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