ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как Русый президента удивил: на селе и не в костюме от Brioni

10.08.2017 16:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 авг – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко был удивлен качеством делового костюма заместителя премьера Михаила Русого, который сопровождал главу государства в поездке по Брестской области.

Как Русый президента удивил: на селе и не в костюме от Brioni
© Фото: пресс-служба президента
Не ждали: Лукашенко внезапно нагрянул в проблемный колхоз

Белорусский лидер совершил в четверг рабочую поездку на Брестчину, где ему доложили о ходе в области уборочной кампании. В ОАО "Квасевичи" в Ивацевичском районе Лукашенко поднял вопрос о выращивании в Беларуси льна и напомнил, что ему предлагали не возделывать эту культуру в республике.

"Вот у него (Русого – Sputnik), наверное, тут (в костюме – Sputnik) льна добавлено немного. Это наш костюм?" – спросил у зама премьера Лукашенко.

Когда президент услышал, что одежда пошита на отечественном предприятии, он оценил пошив, назвав его отличным.

"Я думал, импортный. Думал, в Brioni шили, в Италии. Хороший костюм", – цитирует слова Лукашенко БелТА

Лукашенко чувствует, что аграриям на полях надо ускориться>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко поднял вопрос о выращивании в Беларуси льна и напомнил, что ему предлагали не возделывать эту культуру в республике.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Мозыре на глазах у детей убили собаку, жители написали заявление в милицию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика