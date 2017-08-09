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Минтруда отчиталось о снижении уровня безработицы
10.08.2017 16:48 — Новости Общества | БДГ
Министерство труда и социальной защиты сообщило об очередном снижении уровня безработицы в стране.
Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси за июль 2017 года снизился на 0,1% и составил на 1 августа 0,7% экономически активного населения страны.
Об этом сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун. Чиновник Минтруда рассказал, что зарегистрированная
В целом по Беларуси число состоящих на учете безработных за прошедший год уменьшилось на 30,4% и составило на 1 августа текущего года 31,2 тыс. человек, количество безработных уменьшилось за июль на 2,9 тыс. человек, за июнь - на 3,3 тыс. человек.
Стоит отметить, что данные официальной статистики расходятся с данными чиновников, которые на протяжении последни лет активно занимаются поиском тунеядцев. Так, по последним данным президента, отмены Декрета 3 не будет -
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Министерство труда и социальной защиты сообщило об очередном снижении уровня безработицы в стране.
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