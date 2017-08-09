Минтруда отчиталось о снижении уровня безработицы

Министерство труда и социальной защиты сообщило об очередном снижении уровня безработицы в стране.

Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси за июль 2017 года снизился на 0,1% и составил на 1 августа 0,7% экономически активного населения страны.

Об этом сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун. Чиновник Минтруда рассказал, что зарегистрированная безработица за июль снизилась на 0,1% в четырех регионах: в Брестской и Витебской областях - до 0,9%, в Гомельской и Могилевской - до 0,8%. В остальных регионах и в Минске этот показатель сохранился на прежнем уровне: в Гродненской области на 1 августа он был 0,8%, в Минской - 0,7%, в Минске - 0,4%.

В целом по Беларуси число состоящих на учете безработных за прошедший год уменьшилось на 30,4% и составило на 1 августа текущего года 31,2 тыс. человек, количество безработных уменьшилось за июль на 2,9 тыс. человек, за июнь - на 3,3 тыс. человек.