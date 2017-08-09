ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минтруда отчиталось о снижении уровня безработицы

10.08.2017 16:48 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Министерство труда и социальной защиты сообщило об очередном снижении уровня безработицы в стране. 

Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси за июль 2017 года снизился на 0,1% и составил на 1 августа 0,7% экономически активного населения страны.

Об этом сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун. Чиновник Минтруда рассказал, что  зарегистрированная безработица за июль снизилась на 0,1% в четырех регионах: в Брестской и Витебской областях - до 0,9%, в Гомельской и Могилевской - до 0,8%. В остальных регионах и в Минске этот показатель сохранился на прежнем уровне: в Гродненской области на 1 августа он был 0,8%, в Минской - 0,7%, в Минске - 0,4%.

В целом по Беларуси число состоящих на учете безработных за прошедший год уменьшилось на 30,4% и составило на 1 августа текущего года 31,2 тыс. человек, количество безработных уменьшилось за июль на 2,9 тыс. человек, за июнь - на 3,3 тыс. человек.

Стоит отметить, что данные официальной статистики расходятся с данными чиновников, которые на протяжении последни лет активно занимаются поиском тунеядцев. Так, по последним данным президента, отмены Декрета 3 не будет - власти говорят о необходимости трудоустройства от трехсот тысяч до полумиллиона неработающих.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство труда и социальной защиты сообщило об очередном снижении уровня безработицы в стране. 

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ремонт водопровода в Давид-Городке вызвал временное ухудшение качества питьевой воды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика