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Суд признал законным взыскание с семьи Фриске более 21 млн рублей
10.08.2017 17:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Московский городской суд признал законным решение о взыскании с родителей Жанны Фриске более 21 миллиона рублей, которые
© Sputnik Илья Питалев
Таким образом, суд отклонил их апелляционную жалобу.
Спор из-за денег продолжался около года. "Русфонд" утверждал, что перечислил на счет певицы 25,01 млн рублей, однако семья Фриске отчиталась только о 4,12 миллионах. Родственники певицы в свою очередь отвергали все претензии. А также, по данным "Русфонда", они отказались предоставлять подтверждение, что потратили пожертвования на оплату медицинских услуг.
Ответчиками по иску являются мать и отец Фриске, а также гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев и их несовершеннолетний сын Платон. Представители супруга утверждали, что именно мать Жанны обналичила указанную сумму со счетов, поэтому иск должен был быть заявлен к ней.
Артистка
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Решение уже вступило в законную силу - семья должна выплатить деньги "Русфонду".
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