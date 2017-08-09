Суд признал законным взыскание с семьи Фриске более 21 млн рублей

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Московский городской суд признал законным решение о взыскании с родителей Жанны Фриске более 21 миллиона рублей, которые "Русфонд" выделял на лечение певицы.



© Sputnik Илья Питалев Шепелев написал книгу о Жанне Фриске

Таким образом, суд отклонил их апелляционную жалобу.

Спор из-за денег продолжался около года. "Русфонд" утверждал, что перечислил на счет певицы 25,01 млн рублей, однако семья Фриске отчиталась только о 4,12 миллионах. Родственники певицы в свою очередь отвергали все претензии. А также, по данным "Русфонда", они отказались предоставлять подтверждение, что потратили пожертвования на оплату медицинских услуг.

Ответчиками по иску являются мать и отец Фриске, а также гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев и их несовершеннолетний сын Платон. Представители супруга утверждали, что именно мать Жанны обналичила указанную сумму со счетов, поэтому иск должен был быть заявлен к ней.

Жанна Фриске стала известной в 1996 году, когда выступала в составе группы "Блестящие". В 2003-м она начала сольную карьеру.

Артистка ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком.