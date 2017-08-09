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Соцсети: семейная разборка Азаренко может перенестись в Минск
10.08.2017 19:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко наняла израильского адвоката для решения вопроса опеки над ее сыном Лео, суд может пройти в сентября в Минске, сообщает
© Sputnik / Виктор Толочко
"Азаренко наняла адвоката Зива Вальнера для решения вопроса об опеки над ее сыном. После двух недель подготовки к судебному процессу, который был скрыт от фанатов и СМИ, стало известно что поднимается вопрос о родительских правах и суд пройдет в Беларуси", — говорится в сообщении паблика.
Отмечается, что Азаренко и Маккинг расстались в июле этого года. Партнер белорусской спортсменки уехал в Беверли-Хиллс, где обратился в суд, заявив, что его сын был похищен. Суд принял постановил, что ребенок в кратчайшие сроки должен вернуться в Лос-Анджелес.
Израильский адвокат — один из лучших в области семейного права — заявил, что помимо всего прочего готовится иск к экс-бойфренду Азаренко. Белоруска пропустит турнир в Цинциннати, а если пропустит и US Open, то ущерб достигнет десять миллионов долларов.
"Следующее слушание назначено на сентябрь, и Вальнер говорит, что у Азаренко очень хорошие шансы. Если она выиграет, она пообещала приехать в Израиль и поблагодарить государство и адвоката", — говорится в сообщении.
Пользователи желают удачи Азаренко, отмечая, что спортсменку вновь испытывает судьба. В тоже время болельщики уверены, что теннисистка выйдет победительницей в этом поединке.
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Бывший возлюбленный белорусской спортсменки после расставания заявил, что Азаренко похитила их сына.
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