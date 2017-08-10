Астероид размером с дом пролетит рядом с Землей осенью

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Астероид, диаметр которого составляет не более 30 метров, пролетит мимо Земли в октябре, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Астероид 2012 TC4 пролетит недалеко от нашей планеты, примерно на расстоянии 44 тысяч километров, 12 октября.



© Sputnik Максим Богодвид Что земляне хотят сказать космосу

"Астероид подобного размера, в случае попадания в атмосферу нашей планеты, произвел бы такой же эффект как челябинский метеорит (упавший 15 февраля 2013 года — Sputnik)", — отмечается в сообщении.

Пока астероид будет видимым, ученые намерены "изучить его настолько детально, насколько возможно, например, получить информацию о его составе".

Астероид был открыт в 2012 году в Чили. Однако из-за особенностей его орбиты астрономы до недавнего времени не могли отслеживать его перемещение и не могли сказать, как близко он подойдет к Земле.