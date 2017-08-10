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Астероид размером с дом пролетит рядом с Землей осенью
10.08.2017 21:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Астероид, диаметр которого составляет не более 30 метров, пролетит мимо Земли в октябре, сообщает
Астероид 2012 TC4 пролетит недалеко от нашей планеты, примерно на расстоянии 44 тысяч километров, 12 октября.
© Sputnik Максим Богодвид
"Астероид подобного размера, в случае попадания в атмосферу нашей планеты, произвел бы такой же эффект как челябинский метеорит (упавший 15 февраля 2013 года — Sputnik)", — отмечается в сообщении.
Пока астероид будет видимым, ученые намерены "изучить его настолько детально, насколько возможно, например, получить информацию о его составе".
Астероид был открыт в 2012 году в Чили. Однако из-за особенностей его орбиты астрономы до недавнего времени не могли отслеживать его перемещение и не могли сказать, как близко он подойдет к Земле.
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Астрономы в свою очередь благодаря приближению астероида получат возможность изучить его состав и траекторию полета.
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