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Астероид размером с дом пролетит рядом с Землей осенью

10.08.2017 21:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг — Sputnik. Астероид, диаметр которого составляет не более 30 метров, пролетит мимо Земли в октябре, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Астероид 2012 TC4 пролетит недалеко от нашей планеты, примерно на расстоянии 44 тысяч километров, 12 октября.

Астероид размером с дом пролетит рядом с Землей осенью
© Sputnik Максим Богодвид
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"Астероид подобного размера, в случае попадания в атмосферу нашей планеты, произвел бы такой же эффект как челябинский метеорит (упавший 15 февраля 2013 года — Sputnik)", — отмечается в сообщении.

Пока астероид будет видимым, ученые намерены "изучить его настолько детально, насколько возможно, например, получить информацию о его составе".

Астероид был открыт в 2012 году в Чили. Однако из-за особенностей его орбиты астрономы до недавнего времени не могли отслеживать его перемещение и не могли сказать, как близко он подойдет к Земле.

 
Теги: Минск
 
 
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Астрономы в свою очередь благодаря приближению астероида получат возможность изучить его состав и траекторию полета.

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