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Экс-бойфренд Азаренко Маккинг обвинил ее в похищении сына
10.08.2017 20:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Бывший возлюбленный белорусской теннисистки Виктории Азаренко Билли Маккинг обвинил спортсменку в похищении их сына Лео Александра, сообщает портал
Американец Маккинг и Азаренко познакомились несколько лет назад. В декабре прошлого года у пары родился сын, которого назвали Лео Александром. Роды прошли в США.
Однако в июле этого года пара рассталась. Маккинг уехал в Беверли-Хиллс, где подал в суд на Азаренко, якобы та похитила их сына. Суд постановил вернуть ребенка в Лос-Анджелес.
Экс-первая ракетка мира была вынуждена обратиться к помощи адвокатов. Она наняла израильского адвоката Зива Вальнера — известного специалиста в области семейного права. Поднимается вопрос о родительских правах. По информации СМИ,
Кроме того, готовится иск к бывшему партнеру Азаренко за нанесение огромного материального ущерба. Белоруска пропустит турнир в Цинциннати (США), а если она не сможет сыграть на US Open, то ущерб достигнет десяти миллионов долларов.
Следующее слушание назначено на сентябрь, и Вальнер говорит, что у Азаренко очень хорошие шансы. Белоруска пообещала, если она выиграет суд, то приедет в Израиль и отблагодарит адвоката и все государство.
К слову, Азаренко, которая довольно активно делится фотографиями своего сына в социальных сетях, в последний раз публиковала фото маленького Лео две недели назад.
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Азаренко рассталась с Маккингом в прошлом месяце, после чего американец пошел в суд и обвинил белоруску в преступлении.
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