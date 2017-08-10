Экс-бойфренд Азаренко Маккинг обвинил ее в похищении сына

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Бывший возлюбленный белорусской теннисистки Виктории Азаренко Билли Маккинг обвинил спортсменку в похищении их сына Лео Александра, сообщает портал ynet.co.il .

Американец Маккинг и Азаренко познакомились несколько лет назад. В декабре прошлого года у пары родился сын, которого назвали Лео Александром. Роды прошли в США. В марте ребенок получил белорусский паспорт . Неоднократно белоруска привозила своего возлюбленного в Минск, где он играл в хоккей за столичный клуб "Драконы" в Ночной хоккейной лиге. Кроме того, Маккинг начинал учить русский язык . А после возвращения на корт Азаренко этим летом американец везде сопровождал свою партнершу.

Однако в июле этого года пара рассталась. Маккинг уехал в Беверли-Хиллс, где подал в суд на Азаренко, якобы та похитила их сына. Суд постановил вернуть ребенка в Лос-Анджелес.

Экс-первая ракетка мира была вынуждена обратиться к помощи адвокатов. Она наняла израильского адвоката Зива Вальнера — известного специалиста в области семейного права. Поднимается вопрос о родительских правах. По информации СМИ, суд пройдет в Беларуси .

Кроме того, готовится иск к бывшему партнеру Азаренко за нанесение огромного материального ущерба. Белоруска пропустит турнир в Цинциннати (США), а если она не сможет сыграть на US Open, то ущерб достигнет десяти миллионов долларов.

Следующее слушание назначено на сентябрь, и Вальнер говорит, что у Азаренко очень хорошие шансы. Белоруска пообещала, если она выиграет суд, то приедет в Израиль и отблагодарит адвоката и все государство.

К слову, Азаренко, которая довольно активно делится фотографиями своего сына в социальных сетях, в последний раз публиковала фото маленького Лео две недели назад.

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) Июл 23 2017 в 8:38 PDT