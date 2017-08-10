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Средства на лечение Фриске направят детям или вернут жертвователям
10.08.2017 20:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Деньги, которые вернут родители Жанны Фриске, "Русфонд" планирует направить на лечение онкобольных детей, но при желании жертвователи смогут вернуть их себе, сообщает
В четверг Мосгорсуд признал законным решение о
© Sputnik Евгения Новоженина
Возвращенные средства фонд собирается потратить на лечение онкобольных детей. Если жертвователи будут против, они смогут вернуть средства себе.
"По правилам "Русфонда" мы расскажем на официальном сайте о каждом ребенке, получившем помощь из этих средств. Опубликуем мы и порядок возврата пожертвований тем телезрителям, которые возразят против перевода больным детям их взносов", — заявил агентству Амбиндер.
Спор из-за денег на лечение Фриске продолжается около года. Фонд утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 млн рублей. Однако в отчете о расходовании значатся только 4,12 млн. В свою очередь семья певицы отвергает претензии. После
Ответчиками по иску на 21,6 млн рублей являются отец и мать Фриске, а также гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев и их несовершеннолетний сын Платон. Представители Шепелева утверждали, что именно мать Фриске обналичила указанную сумму со счетов, поэтому иск должен был быть заявлен именно к ней.
Певица скончалась в июне 2015 года после длительной борьбы с онкологией.
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Спор из-за денег, выделенных "Русфондом" на лечение Жанны Фриске, продолжается около года.
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