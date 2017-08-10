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Средства на лечение Фриске направят детям или вернут жертвователям

10.08.2017 20:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг — Sputnik. Деньги, которые вернут родители Жанны Фриске, "Русфонд" планирует направить на лечение онкобольных детей, но при желании жертвователи смогут вернуть их себе, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента фонда Льва Амбиндера.

В четверг Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с родителей певицы Жанны Фриске более 21 млн российских рублей, которые ранее были выделены "Русфондом" на лечение артистки. Апелляционная жалоба родителей была отклонена.

Средства на лечение Фриске направят детям или вернут жертвователям
© Sputnik Евгения Новоженина
Суд признал законным взыскание с семьи Фриске более 21 млн рублей

Возвращенные средства фонд собирается потратить на лечение онкобольных детей. Если жертвователи будут против, они смогут вернуть средства себе.

"По правилам "Русфонда" мы расскажем на официальном сайте о каждом ребенке, получившем помощь из этих средств. Опубликуем мы и порядок возврата пожертвований тем телезрителям, которые возразят против перевода больным детям их взносов", — заявил агентству Амбиндер.

Спор из-за денег на лечение Фриске продолжается около года. Фонд утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 млн рублей. Однако в отчете о расходовании значатся только 4,12 млн. В свою очередь семья певицы отвергает претензии. После смерти Фриске ее родственники отказались представить подтверждения, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг, сообщили в "Русфонде".

Ответчиками по иску на 21,6 млн рублей являются отец и мать Фриске, а также гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев и их несовершеннолетний сын Платон. Представители Шепелева утверждали, что именно мать Фриске обналичила указанную сумму со счетов, поэтому иск должен был быть заявлен именно к ней.

Жанна Фриске стала известной благодаря участию в музыкальной группе "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру.

Певица скончалась в июне 2015 года после длительной борьбы с онкологией.

 
Теги: Минск
 
 
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Спор из-за денег, выделенных "Русфондом" на лечение Жанны Фриске, продолжается около года.

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