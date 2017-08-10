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Лукашенко в самую жару проинспектирует Брест
11.08.2017 08:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу продолжит рабочую поездку по Брестчине – сегодня он посетит объекты областного центра, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.
© Sputnik Виталий Тимкив
Поездка главы государства по южному региону началась в четверг 10 августа: Лукашенко проверил, как идет уборочная кампания в области, дал ряд поручений и
"Глава государства 11 августа продолжит рабочую поездку в Брестскую область", – сказали в пресс-службе.
Там также сообщили, что Лукашенко оценит, как благоустроен Брест, как город развивается в социальном и экономическом плане, а также ознакомится с ходом возведения в областном центре новых жилых микрорайонов.
По информации Гидромета, сегодня в городе над Бугом будет особенно жарко:
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Президент оценит, как благоустроен Брест, как город развивается в социальном и экономическом плане, а также ознакомится с ходом возведения в областном центре...
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