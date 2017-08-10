Лукашенко в самую жару проинспектирует Брест

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу продолжит рабочую поездку по Брестчине – сегодня он посетит объекты областного центра, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.



© Sputnik Виталий Тимкив Лукашенко чувствует, что аграриям на полях надо ускориться

Поездка главы государства по южному региону началась в четверг 10 августа: Лукашенко проверил, как идет уборочная кампания в области, дал ряд поручений и призвал аграриев активизироваться , чтобы успеть убрать зерновые до поставленного им срока – 20 августа .

"Глава государства 11 августа продолжит рабочую поездку в Брестскую область", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что Лукашенко оценит, как благоустроен Брест, как город развивается в социальном и экономическом плане, а также ознакомится с ходом возведения в областном центре новых жилых микрорайонов.

По информации Гидромета, сегодня в городе над Бугом будет особенно жарко: днем температура воздуха поднимется до +35°С .

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