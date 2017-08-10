МИНСК, 11 авг — Sputnik. Сын белорусской теннисистки Виктории Азаренко Лео Александр "был отнят у матери и передан отцу" Билли Маккингу, сообщает группа "ВКонтакте" "Виктория Азаренко ★ Victoria Azarenka" со ссылкой на портал Tennis.Life.



© AFP/ TIMOTHY A. CLARY Экс-бойфренд Азаренко Маккинг обвинил ее в похищении сына

Накануне израильские СМИ сообщили, что экс-первая ракетка мира намерена в суде добиваться права над опекой своего сына. 28-летняя спортсменка заручилась помощью известного специалиста по семейным делам Зива Вальнера (Израиль). Сообщалось, что вопрос опекунства должен решить белорусский суд .

"Фактически ее экс-бойфренд Билли Маккинг, отец малыша Лео, незадолго до отъезда Азаренко (на турнир в Стэнфорд, с которого спортсменка позже снялась) подал документы, чтобы получить временную опеку над своим семимесячным сыном. Азаренко не является гражданской США и это играет не в ее пользу. Малыш Лео был отнят у матери и передан отцу", — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, с тех пор пара пришла к договоренности "о более равноправном соглашении — 50/50". "Но дело об опеке только началось", — подчеркивается в сообщении.

СМИ также отмечает, что информация о сентябрьском судебном процессе в Беларуси "может быть неточной".

Кроме того, есть вероятность, что Азаренко не сможет принять участие в US Open, который стартует в конце августа. Дело в том, что 27-летний Маккинг может не отпустить ее с сыном в Нью-Йорк.

Официальных комментариев происходящего от самой теннисистки или ее представителей пока нет.

Азаренко родила сына 20 декабря прошлого года в Лос-Анджелесе . С Маккингом она познакомилась несколько лет назад, после расставания с популярным музыкантом Редфу. Белоруска активно постила фото своего возлюбленного и сына в соцсетях — счастливая семья всегда была вместе, они даже несколько месяцев провели в Минске. В настоящее время теннисистка редко публикует снимки — последний в Instagram датируется 24 июля.

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) Апр 27 2017 в 7:06 PDT

О Маккинге известно совсем немного: он учился в католической школе, а затем закончил Миссурийский университет, любит хоккей, работал главным тренером гольф-клуба на фешенебельном курорте, Азаренко научила его есть супы.