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Сын Азаренко Лео "был отнят у матери и передан отцу"
11.08.2017 09:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Сын белорусской теннисистки Виктории Азаренко Лео Александр "был отнят у матери и передан отцу" Билли Маккингу, сообщает группа "ВКонтакте"
© AFP/ TIMOTHY A. CLARY
Накануне израильские СМИ сообщили, что экс-первая ракетка мира намерена в суде добиваться права над опекой своего сына. 28-летняя спортсменка заручилась помощью известного специалиста по семейным делам Зива Вальнера (Израиль). Сообщалось, что
"Фактически ее экс-бойфренд Билли Маккинг, отец малыша Лео, незадолго до отъезда Азаренко (на турнир в Стэнфорд, с которого спортсменка позже снялась) подал документы, чтобы получить временную опеку над своим семимесячным сыном. Азаренко не является гражданской США и это играет не в ее пользу. Малыш Лео был отнят у матери и передан отцу", — говорится в сообщении.
По имеющейся информации, с тех пор пара пришла к договоренности "о более равноправном соглашении — 50/50". "Но дело об опеке только началось", — подчеркивается в сообщении.
СМИ также отмечает, что информация о сентябрьском судебном процессе в Беларуси "может быть неточной".
Кроме того, есть вероятность, что Азаренко не сможет принять участие в US Open, который стартует в конце августа. Дело в том, что 27-летний Маккинг может не отпустить ее с сыном в Нью-Йорк.
Официальных комментариев происходящего от самой теннисистки или ее представителей пока нет.
О Маккинге известно совсем немного: он учился в католической школе, а затем закончил Миссурийский университет, любит хоккей, работал главным тренером гольф-клуба на фешенебельном курорте, Азаренко научила его есть супы.
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Азаренко уже пропустила турнир в Стэнфорде, пропустит в Цинциннати и, возможно, не поедет на US Open - приезд в Нью-Йорк будет проблематичен из-за ситуации с Маккингом.
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