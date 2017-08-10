Июльские зарплаты не будут индексированы из-за отсутствия инфляции

Министерство труда и социальной защиты сообщает, что июльские денежные доходы населения, а также минималка за июль, индексироваться не будут.

Согласно закону «Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции», индексация, или корректировка величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, проводится тогда, когда индекс потребительских цен превышает пятипроцентный порог и момента последней индексации доходов.

Как уже сообщала БДГ, в июле в стране наблюдалась дефляция, то есть индекс потребительских цен был отрицательным - он не вырос, а упал. Белстат сообщил накануне, что индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2017 года по сравнению с июнем составил 99,9%, с декабрем 2016 года – 103,3%. Продовольственные товары подешевели на 0,7%, непродовольственные подорожали на 0,4%, услуги также стали дороже на 0,6% в июле по сравнению с июнем.

Таким образом, инфляция не превысила пятипроцентного порога к январю этого года, когда в последний раз проводилось индексация. Не индексируется также и минимальная заработная плата, она составляет сейчас 265 рублей.