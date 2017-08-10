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Июльские зарплаты не будут индексированы из-за отсутствия инфляции
11.08.2017 10:31 — Новости Общества | БДГ
Министерство труда и социальной защиты сообщает, что июльские денежные доходы населения, а также минималка за июль, индексироваться не будут.
Согласно закону «Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции», индексация, или корректировка величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, проводится тогда, когда индекс потребительских цен превышает пятипроцентный порог и момента последней индексации доходов.
Как уже сообщала БДГ, в июле в стране наблюдалась дефляция, то есть индекс потребительских цен был отрицательным - он не вырос, а упал. Белстат
Таким образом, инфляция не превысила пятипроцентного порога к январю этого года, когда в последний раз проводилось индексация. Не индексируется также и минимальная заработная плата, она составляет сейчас 265 рублей.
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Министерство труда и социальной защиты сообщает, что июльские денежные доходы населения, а также минималка за июль, индексироваться не будут.
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