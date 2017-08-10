Баба Рая снова с нами: аккаунт Комаровки в Instagram вернули хозяину

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Аккаунт КТУП "Комаровский рынок" в соцсети Instagram заработал – первое фото после атаки на популярный фотоблог появилось в интернете в пятницу утром.

"Пятница наполняет душу неотвратимостью счастья… #бабарая обращается к соотечественникам и миру… А это значит, что в вашей ленте снова незамысловатое творчество #бабыраи и песни Бориса Борисовича Гребенщикова", – гласит запись в аккаунте Комаровки.