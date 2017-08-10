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Баба Рая снова с нами: аккаунт Комаровки в Instagram вернули хозяину

11.08.2017 10:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг – Sputnik. Аккаунт КТУП "Комаровский рынок" в соцсети Instagram заработал – первое фото после атаки на популярный фотоблог появилось в интернете в пятницу утром.

"Пятница наполняет душу неотвратимостью счастья… #бабарая обращается к соотечественникам и миру… А это значит, что в вашей ленте снова незамысловатое творчество #бабыраи и песни Бориса Борисовича Гребенщикова", – гласит запись в аккаунте Комаровки.

А все так же.. Желтый карлик, невзирая на предрассудки, взмывает над городом со стороны Шабанов.. Пятница наполняет душу неотвратимостью счастья.. #бабарая обращается к соотечественникам и миру.. Дорогие вы наши, родные! Спасибо! Всем! Мы вернулись.. А это значит что в вашей ленте снова незамысловатое творчество #бабыраи и песни Бориса Борисовича Гребенщикова.. Доброе утро. И даже смайлик по случаю)

 
Теги: Минск
 
 
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