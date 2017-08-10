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Семья Фриске пока не комментирует решение суда о взыскании €300 тыс.

11.08.2017 10:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг — Sputnik. Сестра Жанны Фриске Наталья и гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев никак не прокомментировали новость о том, что Московский городской суд признал законным решение о взыскании более 21 миллиона российских рублей с семьи.

Семья Фриске пока не комментирует решение суда о взыскании €300 тыс.
© Sputnik Екатерина Чеснокова
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Зимой 2016 года "Русфонд" заявил о пропаже крупной суммы с благотворительного счета, который был открыт для сбора средств на лечение Жанны Фриске. Родные певицы отказались представить документы, которые доказывали бы, что деньги были потрачены на медицинские цели. Фонд потребовала через суд от них отчитаться о расходах. В мае иск "Русфонда" был удовлетворен, но Шепелев и родители певицы заявили о намерении опротестовать данное решение. В четверг 10 августа их апелляционная жалоба была отклонена.

Последнюю запись Наталья Фриске в соцсети сделала в четверг. На фото она запечатлена на пляже со своим молодым человеком. Девушка признается, что скучает по их общему отдыху.

Скучаю по нашему отдыху на #bali ☀️

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Мосгорсуд в четверг признал законным решение о взыскании с семьи более 21 миллиона рублей, что составляет около 300 тысяч евро.

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