Лукашенко упрекнул губернатора Лиса: не ухаживаешь за аэропортом

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко остался недоволен тем, как используется аэропорт в Бресте, и поручил навести в нем порядок.



© AP/ Vasily Fedosenko Лукашенко в самую жару проинспектирует Брест

В пятницу 11 августа идет второй день рабочей поездки главы государства по Брестчине: накануне президент посетил некоторые предприятия АПК региона и ознакомился с ходом уборочной.

"Не ухаживаешь за аэропортом – это плохо", – заявил Лукашенко, обращаясь к председателю Брестского облисполкома Анатолию Лису.

Президент также заявил, что лишнюю землю в аэропорту следует использовать по назначению, и привел пример – отдать людям, чтобы строили предприятия, или засеять травой.

"Приведи все в порядок", – поставил задачу губернатору Лукашенко, слова которого приводит БелТА .

В настоящее время аэропорт Бреста принимает только два рейса в неделю – по понедельникам и четвергам из областного центра летают лайнеры Superjet в Калининград.