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Лукашенко упрекнул губернатора Лиса: не ухаживаешь за аэропортом

11.08.2017 11:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко остался недоволен тем, как используется аэропорт в Бресте, и поручил навести в нем порядок.

Лукашенко упрекнул губернатора Лиса: не ухаживаешь за аэропортом
© AP/ Vasily Fedosenko
Лукашенко в самую жару проинспектирует Брест

В пятницу 11 августа идет второй день рабочей поездки главы государства по Брестчине: накануне президент посетил некоторые предприятия АПК региона и ознакомился с ходом уборочной.

"Не ухаживаешь за аэропортом – это плохо", – заявил Лукашенко, обращаясь  к председателю Брестского облисполкома Анатолию Лису.

Президент также заявил, что лишнюю землю в аэропорту следует использовать по назначению, и привел пример – отдать людям, чтобы строили предприятия, или засеять травой.

"Приведи все в порядок", – поставил задачу губернатору Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

В настоящее время аэропорт Бреста принимает только два рейса в неделю – по понедельникам и четвергам из областного центра летают лайнеры Superjet в Калининград.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сейчас аэропорт Бреста принимает только два рейса в неделю – по понедельникам и четвергам из областного центра летают лайнеры Superjet в Калининград.

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