|
Лукашенко упрекнул губернатора Лиса: не ухаживаешь за аэропортом
11.08.2017 11:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко остался недоволен тем, как используется аэропорт в Бресте, и поручил навести в нем порядок.
© AP/ Vasily Fedosenko
В пятницу 11 августа идет второй день рабочей поездки главы государства по Брестчине: накануне президент посетил некоторые предприятия АПК региона и ознакомился с ходом уборочной.
"Не ухаживаешь за аэропортом – это плохо", – заявил Лукашенко, обращаясь к председателю Брестского облисполкома Анатолию Лису.
Президент также заявил, что лишнюю землю в аэропорту следует использовать по назначению, и привел пример – отдать людям, чтобы строили предприятия, или засеять травой.
"Приведи все в порядок", – поставил задачу губернатору Лукашенко, слова которого приводит
В настоящее время аэропорт Бреста принимает только два рейса в неделю – по понедельникам и четвергам из областного центра летают лайнеры Superjet в Калининград.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас аэропорт Бреста принимает только два рейса в неделю – по понедельникам и четвергам из областного центра летают лайнеры Superjet в Калининград.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии