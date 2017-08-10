Очередную группу ошмянских таможенников судят в Минске

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Суд Фрунзенского района Минска после перерыва приступил к рассмотрению уголовного дела очередной группы ошмянских таможенников, передает корреспондент Sputnik в пятницу.



© Sputnik / Анна Нефедова Приговор по Ошмянской таможне: бизнесмена из Литвы освободили в суде

Масштабное дело о массовых взятках в пункте пропуска "Каменный Лог" рассматривается в четырех минских судах, обвиняемыми проходят около 50 ошмянских таможенников. 8 августа текущего года Минский областной суд огласил приговор 16 фигурантам дела, в числе обвиняемых по которому была верхушка руководства Ошмянской таможни, задержанных оперативниками КГБ весной 2015 года.

Сегодня в суде Фрунзенского района судят 11 ошмянских таможенников, семь из которых находятся под стражей, четверо – под подпиской о невыезде. Планируется, что в пятницу начнутся прения сторон, и прокурор будет просить сроки для обвиняемых. В начале судебного заседания адвокаты заявили ходатайства о приобщении к материалам дела квитанций о внесении сумм, справок о состоянии здоровья, а также "исключительно положительные характеристики" на своих подзащитных. В зале присутствуют родственники обвиняемых.

Как сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом судебного процесса, прения сторон по данному уголовного делу продлятся не менее недели. "Дело объемное, много эпизодов, много обвиняемых, много адвокатов", — пояснил собеседник агентства. Государственное обвинение поддерживает прокурор Владимир Степурко, председательствует судья Жанна Жуковская.

Как ранее сообщал Sputnik, с 18 ноября 2016 года в суде Партизанского района Минска рассматривается уголовное дело по обвинению 11 бывших сотрудников "Каменного Лога", которые обвиняются в получении взяток за оформление большегрузов. Также с 10 ноября суд Октябрьского района рассматривает уголовное дело в отношении 13 таможенников, которые также обвиняются в получении взяток, 1 ноября в суде Фрунзенского района судят 11 лиц ошмянских таможенников за получение взяток.

Надзорные органы, куда были направлены материалы предварительного расследования по делу таможенников, приняли решение, что их должны судить в Минске, а не в судах Гродненского района.

В конце 2015 года начальник Ошмянской таможни Иван Ниверкевич был приговорен к семи годам лишения свободы.