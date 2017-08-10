Задержанному в Витебске российскому священнику предъявлено обвинение

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Российскому священнику, который пытался вывезти в Санкт-Петербург двух белорусок для занятия проституцией, предъявлено обвинение, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт: РБ сама будет расследовать дело о священнике и проститутках

В начале августа СМИ сообщили о задержании в Витебске отца Николая (Николая Киреева) из храма Святых Апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области. Следователи подтвердили данную информацию: священнослужитель был задержан в районе автовокзала с двумя местными жительницами . Батюшка собирался вывезти женщин в Санкт-Петербург для занятия проституцией.

В пятницу священнику было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 171 УК Беларуси (покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией). 39-летний мужчина заключен под стражу.

Ранее в РПЦ заявили, что Киреев будет временно запрещен в служении.