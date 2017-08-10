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Задержанному в Витебске российскому священнику предъявлено обвинение

11.08.2017 11:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг — Sputnik. Российскому священнику, который пытался вывезти в Санкт-Петербург двух белорусок для занятия проституцией, предъявлено обвинение, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Задержанному в Витебске российскому священнику предъявлено обвинение
© Sputnik / Виктор Толочко
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В начале августа СМИ сообщили о задержании в Витебске отца Николая (Николая Киреева) из храма Святых Апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области. Следователи подтвердили данную информацию: священнослужитель был задержан в районе автовокзала с двумя местными жительницами. Батюшка собирался вывезти женщин в Санкт-Петербург для занятия проституцией.

В пятницу священнику было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 171 УК Беларуси (покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией). 39-летний мужчина заключен под стражу.

Ранее в РПЦ заявили, что Киреев будет временно запрещен в служении. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Священнослужитель находится под стражей, обвинение ему предъявлено по двум статьям Уголовного кодекса.

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