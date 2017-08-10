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«Мы вычленим людей по персоналиям»: президент о Декрете №3

11.08.2017 12:29 — Новости Общества | БДГ  
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Александр Лукашенко, совершая рабочий визит в Брестскую область, высказался по поводу Декрета о предупреждении социального иждивенчества.

«Людей надо приучить к труду. Нельзя создавать так называемый класс безработных. Если мы их не станем вовлекать в общественно полезный труд, как раньше говорили, значит, мы будем создавать этот класс, и он будет увеличиваться. Нам этого допустить нельзя», - заявил сегодня Лукашенко.

Он подчеркнул, что работать должны все, за исключением небольшого процента людей, которые «ни на что не способны». Лукашенко отметил, что власть заставит работать всех, при этом привлекая даже специфические методы. Всех, кто будет отлынивать, будут заставлять трудиться.

Лукашенко заметил, что после выхода обновленного Декрета №3, местные власти получат самые широкие полномочия для работы с тунеядцами.

«Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы - и пошел работать. Пусть на меня не обижаются», - заметил глава государства.

Ранее Александр Лукашенко анонсировал выход измененного Декрета №3, который должны подготовить уже к 1 октября. Тогда президент оценил число подпадающих под действие документа граждан в триста тысяч человек. При этом в Минтруда сообщают, что уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси за июль 2017 года снизился на 0,1% и составил на 1 августа 0,7% экономически активного населения страны.

Отметим, что в августе в Комитете ООН по правам человека (КПЧ ООН) была зарегистрирована первая жалоба по Декрету №3, поданная  гражданином Беларуси.

 
 
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Александр Лукашенко, совершая рабочий визит в Брестскую область, высказался по поводу Декрета о предупреждении социального иждивенчества.

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