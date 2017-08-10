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Дело об опекунстве над сыном Азаренко отказались передавать в Беларусь
11.08.2017 14:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Судья отказалась передавать дело об опекунстве над сыном экс-первой ракетки мира белоруски Виктории Азаренко Лео в Беларусь, сообщает портал
© AFP/ JEWEL SAMAD
Азаренко рассталась со своим бойфрендом американцем Билли Маккингом, от которого она родила ребенка, в июле этого года.
Согласно словам Вассер, по непонятным причинам судья приняла решение отказать в передаче дела в белорусский суд.
Кроме того, Азаренко запрещено вывозить сына из Лос-Анджелеса. По этой причине теннисистка уже пропустила два турнира в США (в Стэнфорде и Цинциннати), и, вероятнее всего, спортсменка не сможет участвовать в US Open, который стартует 28 августа. Азаренко пытается уговорить Маккинга отпустить сына вместе с ней. Она даже готова оплатить отцу своего ребенка билет до Нью-Йорка, а также проживание в гостинице. Белоруска уверена, что Маккинг не сможет должным образом позаботиться о Лео, который еще месяц назад был на грудном вскрмливании. Однако все эти аргументы и доводы судья также отклонила.
Ранее сообщалось, что Азаренко заручилась поддержкой известного израильского адвоката Зива Вальнера. Он готовит иск к Маккингу за нанесение материального ущерба, который может достигнуть десяти миллионов долларов из-за пропуска спортсменкой турниров.
К слову, Вассер, представляющей интересы белоруски, в США называют "Королевой разводов". Адвокат работала со многими голливудскими звездами, в частности Джони Депп, Меган Фокс, Хилари Дафф, Хайди Клум, Ким Кардашьян и Анджелина Джоли.
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