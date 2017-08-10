Дело об опекунстве над сыном Азаренко отказались передавать в Беларусь

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Судья отказалась передавать дело об опекунстве над сыном экс-первой ракетки мира белоруски Виктории Азаренко Лео в Беларусь, сообщает портал TMZ Sports со ссылкой на адвоката теннисистки Лору Вассер.

Азаренко рассталась со своим бойфрендом американцем Билли Маккингом, от которого она родила ребенка, в июле этого года. Бывший возлюбленный обратился в суд с заявлением, что спортсменка похитила их восьмимесячного сына . Суд постановил вернуть маленького Лео в Лос-Анджелес (штат Калифорния), где он должен находиться до окончания рассмотрения дела об опекунстве. Израильские СМИ сообщили, что суд по этому делу может состоятся в Беларуси осенью .

Согласно словам Вассер, по непонятным причинам судья приняла решение отказать в передаче дела в белорусский суд.

Кроме того, Азаренко запрещено вывозить сына из Лос-Анджелеса. По этой причине теннисистка уже пропустила два турнира в США (в Стэнфорде и Цинциннати), и, вероятнее всего, спортсменка не сможет участвовать в US Open, который стартует 28 августа. Азаренко пытается уговорить Маккинга отпустить сына вместе с ней. Она даже готова оплатить отцу своего ребенка билет до Нью-Йорка, а также проживание в гостинице. Белоруска уверена, что Маккинг не сможет должным образом позаботиться о Лео, который еще месяц назад был на грудном вскрмливании. Однако все эти аргументы и доводы судья также отклонила.

Ранее сообщалось, что Азаренко заручилась поддержкой известного израильского адвоката Зива Вальнера. Он готовит иск к Маккингу за нанесение материального ущерба, который может достигнуть десяти миллионов долларов из-за пропуска спортсменкой турниров.

К слову, Вассер, представляющей интересы белоруски, в США называют "Королевой разводов". Адвокат работала со многими голливудскими звездами, в частности Джони Депп, Меган Фокс, Хилари Дафф, Хайди Клум, Ким Кардашьян и Анджелина Джоли.