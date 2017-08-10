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Цены на комнаты в общежитиях БГУ повышать не будут

11.08.2017 14:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг — Sputnik. Цены на проживание в студенческих общежитиях Белгосуниверситета не повысились в преддверии нового учебного года, сообщила Sputnik директор студгородка БГУ Алла Мелех.

Цены на комнаты в общежитиях БГУ повышать не будут
© Sputnik / Виктор Толочко
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Специалист пояснила: стоимость жилья зависит от размера базовой величины, который пока остается неизменной с 1 января 2017 года. 

Цена на места в общежитиях зависит от категории. К первой категории относится жилье квартирного типа, плата за которое составляет 1,2 базовой величины в месяц, ко второй – блочного типа со стоимостью 0,8 базовой. Самое бюджетное жилье – коридорного типа – 0,4 базовой.

Мелех сообщила, что заселение в девять студенческих общежитий БГУ начнется с 25 августа. Планируется, что они примут восемь тысяч студентов. 

Пока же в университете, как и во многих других вузах, составляются списки иногородних первокурсников, которые нуждаются в жилье.

"По состоянию на 1 сентября 2016 года мы обеспечили жильем 75,2% иногородних студентов. Однако в течение учебного года эта цифра увеличилась за счет того, что некоторые учащиеся по своему желанию переехали на съемные квартиры или к родственникам", – отметила собеседница агентства. 

В учебном году заведение собирается обеспечить местами в общежитиях 100% студентов естественно-научных специальностей и 85% учащихся гуманитарных направлений.

С 21 августа по 1 сентября в БГУ будет работать горячая телефонная линия, обратившись на которую можно уточнить вопросы о заселении.

 
Теги: Минск
 
 
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Стоимость жилья напрямую зависит от базовой величины, а ее размер менялся в последний раз 1 января текущего года.

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