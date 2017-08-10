Дело об опекунстве над сыном Азаренко не отдают в Беларусь

Судья отказалась передавать дело об опекунстве Азаренко над сыном в белоруский суд.

Об этом сообщает спортивный портал TMZ Sports , ссылаясь на адвоката теннисистки Лору Вассер.

Вассер отметила, что неизвестно, почему судья приняла решение об отказе передачи дела в суд Республики Беларусь.

На время рассмотрения дела об опекунстве сына Лео Азаренко не может покидать Лос-Анджелес, поэтому не имеет возможности участвовать в соревнованиях. По словам адвоката, спортсменка обращалась к бывшему мужу с просьбой оплатить дорогу и проживание в Нью-Йорке, где проходит открытый чемпионат США, но судья не принял заявку, и теперь Азаренко намерена добиваться материальной компенсации потерь.

Сына спортсменке из города вывозить запрещено, поэтому два турнира в США прошли без ее участия, она скорее всего не попадет и в US Open, который стартует 28 августа.

Теннисистка уговаривает Маккинга отпустить на турниры сына с собой и предлагает оплатить отцу своего ребенка дорогу до Нью-Йорка и проживание в гостинице.

Азаренко отмечает, что ее маленький сын только месяц назад был на грудном вскрмливании, и его отец не сможет заботиться о нем, как требуется.

Однако судья отклонила все предоставленные документы.