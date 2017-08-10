Адвокат о шансах мамы-белоруски вернуть ребенка из США

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Наличие у ребенка двух паспортов серьезно осложняет рассмотрение споров между родителями — гражданами разных стран, рассказал Sputnik управляющий партнер адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борис Лев.



© AFP/ JEWEL SAMAD Дело об опекунстве над сыном Азаренко отказались передавать в Беларусь

Sputnik попросил известного адвоката прокомментировать возможные варианты развития событий в свете новостей о возможном судебном споре Виктории Азаренко с ее бывшим бойфрендом американцем Билли Маккингом об опеке над их общим сыном Лео Александром. Ребенок Азаренко имеет два гражданства — Республики Беларусь и США. Лев занимался такими делами, в том числе отстаивал интересы граждан Беларуси, родивших детей в интернациональных браках и решавших в суде, где должен воспитываться ребенок.

"В данной ситуации важно местонахождение ребенка в момент судебного спора. Ведь решение не всякого суда можно исполнить на территории другого государства. Если ребенок находится на территории иностранного государства, где идет спор, эта страна будет делать все возможное, чтобы оставить ребенка с родителем — гражданином этой страны", — объяснил Лев.

При этом, даже если бы суд об опеке над ребенком проходил в Беларуси, как было заявлено изначально , и суд поддержал бы гражданку своей страны, добиться от американских властей исполнения этого решения, по словам Лева, было бы непросто.

"Прецеденты, что решения белорусских судов в части опеки над детьми принимались к исполнению в других странах, были. Но их нужно соотносить с наличием у нас со второй страной Соглашения о правовой помощи. Если соглашение есть, соответственно, исполнение возможно. И оно идет. Когда соглашения нет, как правило, работает принцип взаимности — то есть иностранное государство будет исполнять решение чужого суда в том случае, если другое государство уже исполняло решение второй стороны. Иными словами, я исполняю твои решения, если ты исполняешь мои решения", — пояснил адвокат.

В части права, которое касается урегулирования вопросов опеки, у Беларуси и США нет Соглашения о правовой помощи. И здесь могут быть вопросы, подчеркнул Лев.

Самым лучшим способом обезопасить себя и ребенка от подобных семейных кризисов, по мнению адвоката, может быть соглашение о порядке общения и воспитания ребенка. Этот документ родители должны составить, когда уже возник спор, но конфликт еще не перешел в горячую фазу.

"Это соглашение должно быть подготовлено тогда, когда есть возможность разговаривать друг с другом. В документе нужно прописать порядок общения с ребенком, где он будет проживать, какой период времени, в какой стране, какие воспитательные меры в отношении к нему могут применяться. Причем это соглашение стоит удостоверить в обеих странах, чтобы оно признавалось и исполнялась, к примеру, как в Беларуси, так и в США", — рассказал Лев.

Даже если дело дойдет до суда, признанное в обеих странах соглашение может стать основой при рассмотрении судебного спора.

Накануне СМИ сообщили, что экс-первая ракетка мира намерена в суде отстаивать право на опекунство своего сына, который сейчас находится в Лос-Анджелесе. По решению суда, ребенок был передан отцу и не может покидать город.