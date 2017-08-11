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Скончался переживший концлагеря самый старый мужчина на планете
11.08.2017 23:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Исраэль Кристал, считавшийся самым старым мужчиной планеты, скончался в пятницу в Израиле на 114-м году жизни, передает телеканал i24news.
Кристал — уроженец Польши, в ходе Второй мировой войны он вместе с семьей побывал в нескольких концентрационных лагерях нацистов, включая Освенцим. Еще в гетто в Лодзи погибли его двое детей, а затем, в концлагере была убита его супруга.
Самому Кристалу удалось пережить ужасы войны, в 1950 году он уехал в Израиль, где второй раз женился. Последние годы своей жизни он пробыл в Хайфе в окружении своей семьи.
Год назад Кристал прошел церемонию совершеннолетия бар-мицва, которую традиция требует пройти в 13 лет.
До своего 114-го дня рождения старейший мужчина Земли не дожил чуть больше месяца.
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Первая супруга и дети Кристала погибли в концлагерях, после эмиграции в Израиль он снова женился, а год назад прошел церемонию бар-мицва.
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