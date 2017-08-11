Скончался переживший концлагеря самый старый мужчина на планете

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Исраэль Кристал, считавшийся самым старым мужчиной планеты, скончался в пятницу в Израиле на 114-м году жизни, передает телеканал i24news.

Кристал — уроженец Польши, в ходе Второй мировой войны он вместе с семьей побывал в нескольких концентрационных лагерях нацистов, включая Освенцим. Еще в гетто в Лодзи погибли его двое детей, а затем, в концлагере была убита его супруга.

Самому Кристалу удалось пережить ужасы войны, в 1950 году он уехал в Израиль, где второй раз женился. Последние годы своей жизни он пробыл в Хайфе в окружении своей семьи.

Год назад Кристал прошел церемонию совершеннолетия бар-мицва, которую традиция требует пройти в 13 лет.

До своего 114-го дня рождения старейший мужчина Земли не дожил чуть больше месяца.