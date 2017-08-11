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Азаренко наняла известного адвоката и готовит иск о материальном ущербе

11.08.2017 21:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко наняла известного израильского адвоката и собирается бороться за свои родительские права, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Азаренко наняла известного адвоката и готовит иск о материальном ущербе
© Sputnik Алексей Филиппов
Азаренко рассказала, почему она пропустит теннисный турнир в Цинциннати

Спортсменка в июле разошлась со своим бойфрендом и отцом сына Билли Маккингом. Мужчина уехал в Беверли-Хиллз, после чего обратился в суд, заявив, что обеспокоен похищением ребенка. Суд принял решение, что малыш Лео в ближайшее время должен вернуться в Лос-Анджелес.

В эфире также прозвучало, что теннисистка готовит иск о возмещении материального ущерба. Из-за скандала она пропускает соревнования Western&Southern Open в Цинциннати и терпит потери в размере 10 миллионов долларов.

Телеканал также напомнил: Азаренко не является гражданкой Соединенных Штатов Америки, что играет не в ее пользу в борьбе за ребенка.

Ранее сообщалось, что дело об опекунстве спортсменки над своим малолетним сыном суд отказался передавать в Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за семейного скандала теннисистка пропускает соревнования в Цинциннати, в связи с чем несет убытки в размере десяти миллионов долларов.

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