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ГТК прокомментировал ситуацию с очередями на границе с Литвой

11.08.2017 21:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг — Sputnik. Ни одной жалобы не поступило в белорусские таможенные службы в связи с очередями на границе с Литвой, сообщил в эфире телеканала ОНТ председатель государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько.

Сбой в программном обеспечении случился в пятницу на всех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, среди которых "Мядининкай", "Лаворишкес", "Шальчининкай" и "Райгардас". Литовское таможенники предупредили перевозчиков, что предварительно до 17 августа будут устранять неполадки, поэтому все большегрузы как на въезд, так и на выезд будут оформляться в ручном режиме.

"Проходя белорусский таможенный контроль, фактически упираются в закрытый шлагбаум на сопредельной стороне. Мы работаем со своими коллегами, но зачастую не только по техническим причинам, но и по человеческим ресурсам они физически не успевают принимать все потоки, которые идут с нашей стороны", — заметил Сенько.

В эфире также прозвучало, что в этом году поток движения грузового транспорта в Беларуси увеличился на 21%.

По данным ГПК на 20:00, выезда в Литву ожидает более 480 грузовых автомобилей. Перевозчикам и автомобилистам рекомендуют учитывать эти обстоятельства и выбирать альтернативные маршруты движения.

 
Теги: Минск
 
 
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Проблемы с ПО у литовских таможенников в очередной раз возникли в пятницу, и, судя по информации из Литвы, они носят затяжной характер.

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