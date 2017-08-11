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ГТК прокомментировал ситуацию с очередями на границе с Литвой
11.08.2017 21:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Ни одной жалобы не поступило в белорусские таможенные службы в связи с очередями на границе с Литвой, сообщил в эфире телеканала ОНТ председатель государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько.
Сбой в программном обеспечении случился в пятницу
"Проходя белорусский таможенный контроль, фактически упираются в закрытый шлагбаум на сопредельной стороне. Мы работаем со своими коллегами, но зачастую не только по техническим причинам, но и по человеческим ресурсам они физически не успевают принимать все потоки, которые идут с нашей стороны", — заметил Сенько.
В эфире также прозвучало, что в этом году поток движения грузового транспорта в Беларуси увеличился на 21%.
По данным ГПК на 20:00, выезда в Литву ожидает более 480 грузовых автомобилей. Перевозчикам и автомобилистам рекомендуют учитывать эти обстоятельства и выбирать альтернативные маршруты движения.
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Проблемы с ПО у литовских таможенников в очередной раз возникли в пятницу, и, судя по информации из Литвы, они носят затяжной характер.
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