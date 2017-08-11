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Видео со съемок шоу "Путь говорят" без Малахова появилось в сети

12.08.2017 09:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 авг — Sputnik. Пользователи соцсетей пишут, что главная интрига лета раскрыта — известную программу "Пусть говорят" на российском "Первом канале" ведет журналист Дмитрий Борисов.

По неподтвержденным данным, первый выпуск "Пусть говорят" в новом сезоне будет посвящен Андрею Малахову, который был ведущим шоу на протяжении 12 лет.

Интрига раскрыта: что произошло на первом «Пусть говорят» без Малахова В интернете опубликовали кадры программы «Пусть говорят», которую ведет журналист Дмитрий Борисов. Первый выпуск ток-шоу в новом формате посвящен Андрею Малахову, который был бессменным ведущим передачи в течение 12 лет. Согласно имеющейся информации, выпуск называется «Привет, Андрей» и посвящен деятельности Андрея Малахова на телевидении. В съемках выпуска также приняли участие известные телеведущие, лично знакомые с Малаховым: Екатерина Андреева, Дмитрий Дибров и Анна Шатилова. Дмитрий Борисов с 2006 года работает на «Первом канале», главным образом он известен телезрителям как ведущий программы «Вечерние новости». В этом году Дмитрий был основным ведущим «Прямой линии с Владимиром Путиным» в паре с Татьяной Ремезовой. #newsman_krd #news #Krasnodar #Краснодар #новости #новостикраснодара #krasnodarnews #малахов #пустьговорят #ДмитрийБорисов #безмалахова

Публикация от @newsman_krd Авг 11 2017 в 12:21 PDT

В съемках нового выпуска приняли участие российские "звезды" и публичные личности.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее СМИ назвали возможного преемника Андрея Малахова в шоу - кресло ведущего займет Дмитрий Борисов.

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