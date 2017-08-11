МИНСК, 12 авг — Sputnik. Пользователи соцсетей пишут, что главная интрига лета раскрыта — известную программу "Пусть говорят" на российском "Первом канале" ведет журналист Дмитрий Борисов.

По неподтвержденным данным, первый выпуск "Пусть говорят" в новом сезоне будет посвящен Андрею Малахову, который был ведущим шоу на протяжении 12 лет.

В съемках нового выпуска приняли участие российские "звезды" и публичные личности.