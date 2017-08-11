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Видео со съемок шоу "Путь говорят" без Малахова появилось в сети
12.08.2017 09:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг — Sputnik. Пользователи соцсетей пишут, что главная интрига лета раскрыта — известную программу "Пусть говорят" на российском "Первом канале" ведет журналист Дмитрий Борисов.
По неподтвержденным данным, первый выпуск "Пусть говорят" в новом сезоне будет посвящен Андрею Малахову, который был ведущим шоу на протяжении 12 лет.
В съемках нового выпуска приняли участие российские "звезды" и публичные личности.
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Ранее СМИ назвали возможного преемника Андрея Малахова в шоу - кресло ведущего займет Дмитрий Борисов.
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