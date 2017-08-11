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Путин обсудил ситуацию с жильем и детсадами с губернатором Забайкалья

12.08.2017 11:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил с забайкальским губернатором Натальей Ждановой ситуацию с аварийным жильем в регионе, а также передал просьбы местных жителей, которые были получены на прямой линии.

Путин отметил, что в Забайкалье есть вопросы, связанные не только с аварийным жильем и дорогами, и сказал, что будет ждать доклад о том, что сделано.

Губернатор, со своей стороны, сообщила президенту, что его поручение по прямой линии выполнено.

Российский лидер напомнил, что власти занимались вопросами обеспечения местами в детских садах. Публично делаются заявления, что эта проблема фактически решена, причем более чем на 90%.

"Но люди жалуются, что в Чите вообще не строят новых детских садов и попасть в детский сад очень сложно. Действительно такая проблема до сих пор?", — поинтересовался Путин.

Губернатор подтвердила наличие проблемы и объяснила ее тем, что на выделенные средства не удалось решить вопрос.

"Справедливости ради, следует отметить, что почти 8 тысяч дополнительных мест в рамках этой программы было все-таки создано. Но это оказалось недостаточным, и на сегодня очередь еще в пределах 1700 мест", — пояснила она.

По словам Ждановой, за полтора года удалось открыть дополнительно 1,5 тысячи мест, в том числе в Чите.

Также она заверила, что работа над этим важным вопросом продолжится. На 2017-2018 год запланировано создать в пределах 1200 мест, таким образом полностью закрыв очередь детей от трех до семи лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава РФ передал губернатору Забайкалья перечень проблем, которые поступили от граждан в ходе прямой линии.

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