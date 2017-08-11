Фотофакт: полгорода уехало на Минское море

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Минчане в жаркую субботу приехали поближе к воде, но не изменили своим привычкам: несмотря на 30-градусную жару половина пляжа раскочегарила мангалы, чтобы приготовить традиционный для загородного отдыха шашлык.



© Sputnik/ Ситуация на пляже Минского моря

Запрет на распитие алкоголя и пива в общественных местах также не останавливает любителей освежаться не минералкой, а чем-то покрепче. Их не смущает присутствие детей и бойцов ОМОНа, которые обеспечивают порядок в жаркую субботу на Минском море.



© Sputnik/ Ситуация на пляже Минского моря

На воде сотрудники ОСВОДа следят за тем, чтобы отдыхающие не заплывали за буйки. Но самый "хлебный" день — для сотрудников ГАИ. Они явно сделают план по штрафам за неделю за счет тех, кто не любит далеко ходить и припарковался поближе к воде прямо под запрещающими знаками.

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