ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт: полгорода уехало на Минское море

12.08.2017 13:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Минчане в жаркую субботу приехали поближе к воде, но не изменили своим привычкам: несмотря на 30-градусную жару половина пляжа раскочегарила мангалы, чтобы приготовить традиционный для загородного отдыха шашлык.

Фотофакт: полгорода уехало на Минское море
© Sputnik/
Ситуация на пляже Минского моря

Запрет на распитие алкоголя и пива в общественных местах также не останавливает любителей освежаться не минералкой, а чем-то покрепче. Их не смущает присутствие детей и бойцов ОМОНа, которые обеспечивают порядок в жаркую субботу на Минском море.

Фотофакт: полгорода уехало на Минское море
© Sputnik/
Ситуация на пляже Минского моря

На воде сотрудники ОСВОДа следят за тем, чтобы отдыхающие не заплывали за буйки. Но самый "хлебный" день — для сотрудников ГАИ. Они явно сделают план по штрафам за неделю за счет тех, кто не любит далеко ходить и припарковался поближе к воде прямо под запрещающими знаками.

Читайте также:

Режим питания в жару: советы врача-диетолога Ирины Кабасакал >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Припарковаться негде, на пляже заняты места даже у контейнеров для мусора на обочине, свободна только сама дорога.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Новицкий об экспедиции на МКС: провели более 50 экспериментов, постоянно фотографировали Землю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика