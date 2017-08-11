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Фотофакт: полгорода уехало на Минское море
12.08.2017 13:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг — Sputnik. Минчане в жаркую субботу приехали поближе к воде, но не изменили своим привычкам: несмотря на 30-градусную жару половина пляжа раскочегарила мангалы, чтобы приготовить традиционный для загородного отдыха шашлык.
© Sputnik/
Ситуация на пляже Минского моря
Запрет на распитие алкоголя и пива в общественных местах также не останавливает любителей освежаться не минералкой, а чем-то покрепче. Их не смущает присутствие детей и бойцов ОМОНа, которые обеспечивают порядок в жаркую субботу на Минском море.
© Sputnik/
Ситуация на пляже Минского моря
На воде сотрудники ОСВОДа следят за тем, чтобы отдыхающие не заплывали за буйки. Но самый "хлебный" день — для сотрудников ГАИ. Они явно сделают план по штрафам за неделю за счет тех, кто не любит далеко ходить и припарковался поближе к воде прямо под запрещающими знаками.
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Припарковаться негде, на пляже заняты места даже у контейнеров для мусора на обочине, свободна только сама дорога.
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